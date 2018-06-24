ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 21.5 مليار دولار بنهاية مارس

سيد بدرواصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 21.5 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 17.996 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق عليه بزيادة نسبتها 19.5%.وجاء هذا الارتفاع رغم خفض البنك المركزي الفائدة بنحو 2% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين في

سيد بدر

واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 21.5 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 17.996 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق عليه بزيادة نسبتها 19.5%.

وجاء هذا الارتفاع رغم خفض البنك المركزي الفائدة بنحو 2% خلال شهري فبراير ومارس الماضيين في إطار خطته لتعديل توجهات السياسة النقدية لتصبح أقل تشددًا بعد السيطرة على التضخم.

وتعد أذون الخزانة المصرية من أكثر أدوات الدين الحكومية جاذبية للمستثمرين على مستوى الأسواق الناشئة عقب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة منذ نهاية 2016 وعلى رأسها تعويم العملة المحلية .