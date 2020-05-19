ارتفاع احتياطي مصر من الكهرباء إلى 21 ألف ميجاوات

علمت المال ، أن إجمالى فائض الطاقة الكهربائية أمس الإثنين بلغ 21 ألف ميجاوات ، وهو الفرق بين الاستهلاك والانتاج المتوفر وما تستطيع وزارة الكهرباء انتاجه عبر محطات التوليد المختلفه.

كما يلغ اجمالى استهلاك الليلة وفقا لمرفق الكهرباء لنحو 26200 ميجاوات بارتفاع قدره نحو 100 ميجاوات عن ليلة أول أمس الأحد الذي شهد الاستهلاك فيه نحو 26100 ميجاوات نتيجة الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًّا.

وسجل استهلاك الطاقة الكهربائية ، ليلة أمس، نحو 26100 ميجاوات، بارتفاع قدره نحو 4% على استهلاك ليلة السبت، التى سجلت الأحمال فيها نحو 25 ألف ميجاوات.

وسجلت الشبكة أعلى حمل بلغته خلال الساعة 7.45 مساء، فيما سجلت أقل حمل على الشبكة نحو 21 ألف ميجاوات خلال الساعة السادسة صباح اليوم، مقارنة بنحو 20 ألفًا في اليوم الذي سبقه.

وأكدت وزارة الكهرباء أنه لم يتم تخفيف أي أحمال خلال اليوم لأي سبب نتيجة توافر احتياطي كبير من الطاقة الكهربائية يتخطى حاجز الـ10 آلاف ميجاوات يوميًّا، وأن أي انقطاعات تأتي نتيجة أعطال يتم التعامل معها فورًا، عبر فرق الطوارئ والأعطال.

كما كشف مرفق الكهرباء أن إجمالى الطاقة الكهربائية المولّدة، خلال أمس، بلغ نحو 586 جيجاوات/ ساعة، يأتي في المركز الأول بالطاقة المنتَجة عبر استخدام الغاز ثم الطاقة المائية ثم الطاقة الشمسية والرياح، وأخيرًا الطاقة الحيوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، خلال الساعات المقبلة، طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، على السواحل الشمالية: مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، وتصل متوسط درجة الحرارة العظمي لنحو 40 درجة مئوية

وأعلنت وزارة الكهرباء، في تقرير مجلس الوزراء، أمس الأول، أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من مرحلة تأمين احتياجات المواطنين، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية ورفع جودة الخدمات الموجّهة إلى المواطنين وتأمين التنمية المستدامة.

وتحولت من الاعتماد على المصادر التقليدية إلى الاعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب العالم بالقرن الـ21.