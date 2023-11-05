ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 1.691 مليار دولار خلال عام

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بمقدار 1.691 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى أكتوبر 2023.

وسجل الاحتياطي النقدي 33.411 مليار دولار في أكتوبر 2022 مقابل 35.102 مليار دولار في أكتوبر من العام الحالي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.

احتياطي النقدي الأجنبي

الاحتياطي النقدي الأجنبي هو المبلغ الذي يحتفظ به البنك المركزي لدولة معينة من العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الاسترليني، أو أي عملة أجنبية أخرى. يتم استخدامه لتأمين استقرار العملة المحلية وتمويل الواردات والسدادات الدولية، وكذلك للتصدي للتقلبات السريعة في سوق الصرف الأجنبي.



جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع وحدات السحب الخاصة إلى 371 وحدة بنهاية أكتوبر مقابل 29 وحدة خلال سبتمبر الماضي، فيما انخفضت العملات الأجنبية 27.299 من مليار دولار خلال سبتمبر إلى 26.635 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وارتفع من الاحتياطي النقدي إلى 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 7.64 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 454 مليون دولار، جاء ذلك بعد تراجعين شهدها احتياطي الذهب خلال الشهريين الماضيين لأكتوبر.

ويعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي مؤشرًا هامًا على استقرار النظام المالي للدولة وقدرتها على تلبية التزاماتها الدولية. ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي عادة من النقد الأجنبي السائل، مثل العملات الأجنبية والودائع في البنوك الأجنبية، وقد تشمل أيضًا استثمارات في سندات حكومية أجنبية أو ذهب.

وفقًا لتقرير لشهر سبتمبر الماضي، تبلغ كمية احتياطي الذهب لدول العالم المجتمعة 35664.5 طن. ومن هذا الإجمالي، تستحوذ 5 دول عربية على حصة كبيرة تصل إلى حوالي 69% من احتياطيات الذهب للدول العربية.