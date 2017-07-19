ارتفاع احتياطى فائض الكهرباء إلى 4600 ميجاوات

عمر سالم كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 4600 ميجاوات، مقارنة بنحو 2600 آلاف ميجاوات منذ يومين. وأوضح المصدر لـ"المال"، أن أعلى حمل للشبكة القومية -أمس- بلغ 30.6 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.55 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 24

عمر سالم



كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء اليوم إلى 4600 ميجاوات، مقارنة بنحو 2600 آلاف ميجاوات منذ يومين.



وأوضح المصدر لـ”المال”، أن أعلى حمل للشبكة القومية -أمس- بلغ 30.6 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.55 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 24500 ألف ميجاوات خلال الساعة 7 صباحًا.



وأرجع ارتفاع الفائض إلى تراجع نسبي فى الاستهلاك، بالإضافة إلى ادخال بعض الداوئر المنفصلة خلال الأيام الماضية.

وتوقع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لـ 30.3 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 34.9 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.



وأكد أن إجمالى الطاقة المنتجة أمس بلغ 664.94 جيجاوات ساعة، كما أنه يبلغ إنتاج الطاقة من باستخدام الغاز 73.9% ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ 17.4 %، فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ 7.6٪، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1.49%.