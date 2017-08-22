ارتفاع احتياطى إنتاج الكهرباء إلى 5900 ميجاوات

عمر سالمكشف مصدر مسئول بالمركز القومي للتحكم بالطاقة، عن توقعات بارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى 5900 ميجاوات، مقارنة بنحو 5800 آلاف ميجاوات، أمس. وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ 30 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.32 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 24500

عمر سالم

كشف مصدر مسئول بالمركز القومي للتحكم بالطاقة، عن توقعات بارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى 5900 ميجاوات، مقارنة بنحو 5800 آلاف ميجاوات، أمس.

وأوضح المصدر، لـ”المال”، أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ 30 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.32 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 24500 ألف ميجاوات خلال الساعة 6 صباحًا.

وأرجع ارتفاع الفائض إلى تراجع نسبي فى الاستهلاك، بالإضافة إلى إدخال بعض الداوئر المنفصلة خلال الأيام الماضية.

وتوقع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لـ30.1 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 36 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار، أمس، ولن يتم قطعه الليلة.

وأكد أن إجمالى الطاقة المنتجة، أمس، بلغ 644.08 جيجاوات/ ساعة، ويبلغ إنتاج الطاقة باستخدام الغاز 73.3%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت لـ19.16%، فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية لـ5.9%، وتشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1.49%.