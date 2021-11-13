تأميـــن

ارتفاع إيرادات مجموعة أكسا للتأمين بنسبة 7% خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى

وأعلنت أكسا للتأمين عن التزامات جديدة قوية للمساهمة في مكافحة تغير المناخ ، وقد استثمرت الشركة 1.5 مليار يورو لدعم الغابات المستدامة.
الشاذلي جمعة 10:25 م, السبت, 13 نوفمبر 21 10:25 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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حققت مجموعة “أكسا” للتأمين أداء جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وارتفعت الإيرادات بشكل عام بنسبة 7٪ ، حيث ساهمت جميع أنواع التأمين والفروع الجغرافية للمجموعة في هذا النمو القوي، وفى نشاط تأمينات الحياة والادخار ارتفعت إيرادات ذلك النشاط بنسبة 12٪ مع استمرار التركيز على تنويع النشاط بشكل جيد، وكشفت مجموعة أكسا للتأمين أن ديناميكيات النمو ظلت قوية في  نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات حيث حقق معدل نمو 7٪ ، مستفيدة من بيئة التسعير المواتية ، لا سيما في نشاط إدارة الأصول .

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ارتفاع الملاءة المالية للمجموعة بنسبة 214%

وأوضحت المجموعة أن نسبة الملاءة المالية للمجموعة ارتفعت لتصل إلى 214٪ في نهاية سبتمبر الماضى  مع الأخذ في الاعتبار المستوى القوي للملاءة المالية وقوة المركز المالى للشركة على نطاق أوسع .

وأشارت الشركة إلى موافقة مجلس إدارتها على برنامج إعادة شراء الأسهم ، بما في ذلك الإطلاق الفوري لما يصل إلى 1.7 مليار يورو ، والعزم على إطلاق ما يصل إلى 0.5 مليار يورو إضافي في عام 2022 لتعويض الانخفاض فى الأرباح.

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استثمار 1.5 مليار يورو فى الغابات المستدامة

وأعلنت المجموعة عن التزامات جديدة قوية للمساهمة في مكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، وقد استثمرت الشركة 1.5 مليار يورو لدعم الغابات المستدامة، ولافتة إلى أن الإنجازات الممتازة هي نتيجة العمل التعاوني لموظفها ووكلائها وشركائها، وثقة العملاء وولائهم.

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بقلم الشاذلي جمعة

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