ارتفاع إيرادات تومسون رويترز 2%.. والأرباح تهبط 6 %

خالد بدر الدينأظهرت نتائج أعمال تومسون رويترز -اليوم الأربعاء- ارتفاع إيراداتها الفصلية 2 %، لتؤكد توقعاتها خلال العام الجارى، بأنها تسير باتجاه تسجيل أداء سنوي ”قوي“، وكان محللون توقعوا أن تحقق الشركة إيرادات بقيمة 1.31 مليار دولار، وأرباحًا قدرها 11 سنتًا للسهم.وانخفضت الأربا

خالد بدر الدين

أظهرت نتائج أعمال تومسون رويترز -اليوم الأربعاء- ارتفاع إيراداتها الفصلية 2 %، لتؤكد توقعاتها خلال العام الجارى، بأنها تسير باتجاه تسجيل أداء سنوي ”قوي“، وكان محللون توقعوا أن تحقق الشركة إيرادات بقيمة 1.31 مليار دولار، وأرباحًا قدرها 11 سنتًا للسهم.

وانخفضت الأرباح التشغيلية لتومسون رويترز 6 % لتصل إلى 204 ملايين دولار، بينما هبطت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 8 % لتصل إلى 348 مليون دولار، وأرجعت الشركة ذلك في الأساس إلى تكاليف واستثمارات قبل البيع المرتقي لحصة أغلبية في أنشطة الخدمات المالية والمخاطر التابعة لها إلى مجموعة بلاكستون.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن شركة تومسون رويترز التي تقدم خدمات الأخبار والمعلومات سجلت إيرادات بقيمة 1.31 مليار دولار في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 1.28 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضى، وبعد التعديل في ضوء بنود خاصة، بلغت الأرباح 17 سنتاً للسهم انخفاضاً من 19 سنتاً خلال نفس الفترة.

واتفقت تومسون رويترز في يناير الماضى، على بيع حصة أغلبية في وحدة الخدمات المالية والمخاطر، التي تبيع البيانات والأخبار بشكل أساسي إلى عملاء في القطاع المالي، إلى بلاكستون، وتتوقع تومسون رويترز إغلاق الصفقة في مطلع الربع الأخير من العام الحالى.