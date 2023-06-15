ارتفاع إيرادات «بلتون القابضة» بنحو 47% في 3 أشهر مسجلة 145.9 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة تحول الشركة للخسائر، لتتكبد 52.03 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي ربح بقيمة 3.83 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت إيرادات بلتون المالية القابضة بنحو 47%، خلال 3 أشهر، لتسجل 145.9 مليون جنيه، مقابل 99.26 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة بلتون تكبدها خسائر بقيمة 71.37 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بقيمة 18.93 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر ان شركة بلتون المالية القابضة تكبدت، خلال عام 2022، صافي خسائر بقيمة 268.97 مليون جنيه، وذلك مقابل 169.76 مليون جنيه خلال عام 2021، بارتفاع أكثر من 58%.

وارتفعت إيرادات بلتون المالية القابضة بنحو 4.5%، خلال 2022، لتسجل 367.43 مليون جنيه، مقابل 351.68 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.