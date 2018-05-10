ارتفاع إيرادات المصرية للاتصالات إلى 4.8 مليار جنيه

رجب عز الدين:أظهرت نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات، ارتفاع إجمالى إيرادتها المجمعة خلال الربع المنتهى مارس 2018 إلى 4.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 638 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من 2017 .وقالت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس- إن صافى الربح بعد الضرائب انخفض خلال الفترة المذكورة بنحو 4

رجب عز الدين:

أظهرت نتائج أعمال شركة المصرية للاتصالات، ارتفاع إجمالى إيرادتها المجمعة خلال الربع المنتهى مارس 2018 إلى 4.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 638 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من 2017 .

وقالت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس- إن صافى الربح بعد الضرائب انخفض خلال الفترة المذكورة بنحو 48% إلى 688 مليون جنيه مقارنة بالفترة المقابلة من 2017.

وبلغ صافى الدين 6.5 مليار جنيه فى 31 مارس 2018 مقارنة، بنحو 6.7 مليار عن الربع الرابع من 2017 .

وارتفع عدد المشتركين فى خدمات الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 29% ليصل إلى 4.4 مليون مشترك خلال الفترة المذكورة ، وارتفع عدد المشتركين فى خدمات الصورت الثابت بنحو 10% إلى 7.3 مليون .

وبلغ معدد مشتركى التيلفون المحمول حتى 31 مارس 2.9 مليون مشترك حسب البيان .

وقالت المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن نتائج أعمال الربح أثبتت قدرة الشركة على تحقيق النمو المستمر، بما يضع الشركة على المسار الصحيح لتحقيق خطة العمل الموضوعة والمؤشرات المالية السابقة.

وأعلنت الشركة صباح اليوم، عن موافقة مجلس إدارتها استحواذ شركتها التابعة المصرية العالمية للكوابل البحرية، على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات “مينا للكوابل” بقيمة 90 مليون دولار.

ووافق المجلس على الحصول علي تسهيلات دولارية طويلة الأجل بقيمة إجمالية 900 مليون دولار.