ارتفاع إيرادات القناة 474 مليون دولار في أكتوبر

نادية صابر سجلت عائدات قناة السويس، خلال شهر أكتوبر الماضي، 474 مليون دولار، مقابل 418 مليون دولار، خلال نفس الشهر العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 13.3%، صاحبتها زيادة ملحوظة في أعداد السفن بعبور 1552 سفينة، مقابل 1440، خلال نفس الشهر العام الماضي، بزيادة 112 سفينة بنسبة 7.8%. وحققت قناة السويس

نادية صابر

سجلت عائدات قناة السويس، خلال شهر أكتوبر الماضي، 474 مليون دولار، مقابل 418 مليون دولار، خلال نفس الشهر العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 13.3%، صاحبتها زيادة ملحوظة في أعداد السفن بعبور 1552 سفينة، مقابل 1440، خلال نفس الشهر العام الماضي، بزيادة 112 سفينة بنسبة 7.8%.

وحققت قناة السويس، خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، زيادة قدرها 3.4% من حجم إيراداتها بالدولار، وسجلت عائدات الهيئة 4,343 مليار دولار، مقارنة بـ 4.202 مليار دولار، خلال نفس الفترة في عام 2016، بفارق 141 مليون دولار.

وسجلت حركة الملاحة، خلال نفس فترة المقارنة، زيادة في أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 3.1%، بواقع 14486 سفينة، مقابل 14053، خلال عام 2016، بفارق بلغ 433 سفينة.

وزادت الحمولات العابرة للقناة بنسبة 5.6% بواقع 858 مليون طن، خلال نفس الفترة من العام الجاري، مقارنة 813 مليون طن خلال 2016، بفارق 45 مليون طن.

فيما زادت حمولات السفن العابرة، خلال شهر أكتوبر لعام 2017، بنسبة 13.7% بإجمالي 93.2 مليون طن، مقابل 82 مليون طن، خلال أكتوبر 2016 بزيادة 11%.