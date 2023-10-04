ارتفاع إيرادات السياحة إلى 13.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023

ارتفعت إيرادات السياحة إلى 13.6 مليار دولار للسنة المالية 2022-2023، مقابل 10.7 مليار دولار للعام المالي 2021-2022، بمعدل نمو 26.3% وبمقدار زيادة 2.9 مليار دولار، وفقًا لتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأرجع التقرير السبب في تلك الزيادة إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6%، لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6%، ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.

ميزان المدفوعات يحقق فائضًا 882.4 مليون دولار

حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا يقدر بنحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.

وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.