ارتفاع إيرادات السكك الحديدية بنسبة 16.1% خلال أغسطس 2022 (جراف)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال النشرة المعلوماتية 2022، عن زيادة إيرادات السكك الحديدية في أغسطس من العام الحالي بنسبة 16.1% لتبلغ 381.7 مليون جنيه، مقابل 328.7 مليون جنيه خلال أغسطس 2021، وذلك بنسبة نمو 3.6% من أغسطس (2021-2022) مقارنة بيوليو (2021-2022)، حيث يوضح الجهاز المركزي أن إيرادات خطوط السكة الحديد بلغت 360 مليون جنيه خلال يوليو 2022، بنسبة نمو 12.5%، مقارنة بإيرادات يوليو العام السابق التي سجلت 320.5 مليون جنيه.

البضائع المنقولة عن طريق السكك الحديدية المصرية

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتفاع كميات البضائع المنقولة عبر السكة الحديد خلال أغسطس 2022 لتبلغ نحو 369.9 ألف طن، مقابل 266.8 ألف طن في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو 38.6%.

ويتضح من خلال بيانات النشرة المعلواتية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة سبتمبر من العام الحالي، ارتفاع نسبة نمو البضائع المنقولة من خلال خطوط السكة الحديد بنحو 29% خلال أغسطس (2021-2022)؛ مقارنة بيوليو (2021-2022)، حيث سجلت 293.1 ألف طن يوليو 2022؛ بنسبة نمو 9.8% مقارنة بحجم بضائع 2021 التي بلغت 267 ألف طن.

عدد ركاب السكك الحديدية خلال الـ6 أشهر الأولى من 2022

سجل عدد ركاب السكك الحديدية انخفاضًا طفيفًا خلال أول 6 أشهر من 2022 ليبلغ نحو 178.2 مليون راكب، مقابل 178.5 مليون راكب خلال الفترة نفسها من 2021، بتراجع 0.2%.

بينما كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدد مستخدمي القطارات خلال أغسطس 2022، حيث بلغت أعدادهم 27.7 مليون راكب، بنسبة انخفاض قدرها 11%، مقارنة بعدد ركاب السكة الحديد في يوليو من العام السابق حيث بلغ عددهم 31 مليونًا.