ارتفاع إيجارات المساكن في بيروت مع نزوح اللبنانيين من الجنوب

تشهد لبنان موجة نزوح داخلى من الجنوب خوفا من النزاعات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، إذ يتوجه العديد من هؤلاء الأشخاص إلى صور في الجنوب وإلى العاصمة بيروت وحتى المناطق الجبلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وخاصة في بيروت، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

وفقاً لبيانات جمعتها «CNN الاقتصادية» من مواقع وكالات بيع العقارات، زادت أسعار الشقق المفروشة المكوّنة من غرفتين في مناطق بيروت الحيوية كالحمرا وفردان، من 500 دولار إلى ألف دولار، وفي محيط منطقة رأس الجبل في عاليه من 200 دولار إلى 400 دولار للشقة غير المفروشة ومن 400 دولار إلى 800 دولار للشقة المفروشة.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي زخماً بالمعروض من شقق للإيجار في المناطق كافة.

أثارت زيادات الأسعار حديثاً في أوساط اللبنانيين حول مدى قانونية ذلك، وهو ما رآه البعض استغلالاً للأزمة، لكن وفقاً للمحامي شكري حداد، فإن رفع الأسعار هذا قانوني بحسب الدستور اللبناني.

وقال حداد «حق الملكية مقدس بموجب الدستور اللبناني، وبالتالي أي مواطن لديه الحق في الاستثمار ولديه أوسع الصلاحيات في ملكيته، المسألة مرتبطة بالعرض والطلب، فلا يمكن ضبط قيمة الإيجار، ويبقى الموجب الأخلاقي وهو ممكن اعتماده أو عدمه، الاستثناء هو عند حدوث تعبئة عامة بحيث يمكن للوزارات أخذ قرارات لإجراء تعميم يمنع الاستغلال تحت عنوان المصلحة العامة».

«بالتالي توجد ثلاث وزارات أساسية تلعب دوراً بارزاً في هذا الموضوع، هي وزارة المالية لتحديد قيمة التأجير ووزارة الاقتصاد إلى جانب وزارة السياحة لضبط المرافق السياحية».

وفي الدول التي تخضع لقوانين ضبط أسعار المساكن، عادة تكون قيمة الإيجار مرتبطة بالحد الأدنى للأجور ومتوسط تكلفة المعيشة، فإذا انخفض الحد الأدنى من الأجور أو ارتفعت تكلفة المعيشة تتدنى أسعار الإيجار.