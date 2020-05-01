ارتفاع إنتاج مصر من الكهرباء خلال ديسمبر 100 مليون كيلووات/ساعة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أن إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية خلال ديسمبر الماضي بلغت نحو 14.8 مليار كيلووات/ساعة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المال»، أن الطاقة المولدة في ديسمبر ارتفعت بمقدار نحو 100 مليون كيلووات/ساعة عن شهر نوفمبر، التى سجلت فيه نحو 14.7 مليار كيلووات/ساعة.

ويصل إجمالي القدرة الاسمية للشبكة القومية نحو 56 ألف ميجاوات بنهاية 2019، مقارنة بنحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015.

وساهمت في تحول مصر لمحور رئيسي للطاقة بالعالم بامتلاكها أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء والتى نفذتها شركة سيمنس بقدرات 14.4 الف ميجاوات.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ممثلة في شركات إنتاج الطاقة التابعة لها تمتلك فائضاً يصل إلى 25 ألف ميجاوات، يمكن تشغيلها في أي وقت تحتاج إليها الشركات.

وأكدت أن هناك تراجعا في الطاقة المولدة في ديسمبر عن متتصف 2019 نتيجة تراجع الاستهلاك في تلك الفترة اثناء فصل الشتاء من جانب المواطنين والمحال التجارية وغيرها.

ولفتت إلى أن الوزارة لا تقوم بتشغيل كامل محطاتها حتى لا يتم إهدار الطاقة المنتجة، إضافة إلى الوقود المستخدم في تشغيل تلك المحطات.

وبلغ إجمالي استثمارات قطاع الكهرباء 515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير الخاصة بقطاعات النقل والإنتاج والتوزيع.

ووصلت تكلفة إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات بالشراكة مع شركة روساتوم الروسية لحوالي 450 مليار جنيه.

وتمكنت وزارة الكهرباء منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 من إنشاء 28 محطة توليد كهرباء جديدة تضم 114 وحدة بإجمالي قدرات 28 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي.

فيما بلغ إجمالي استثمارات الوزارة في إنتاج الكهرباء 287 مليار جنيه، علاوة على مشروعات الطاقة المتجددة.