ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي في يناير الماضي

رويترزقالت إدارة معلومات الطاقة، في تقريرها الشهري، اليوم، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 6 آلاف برميل يوميًّا في يناير الماضي إلى 9.964 مليون برميل يوميًّا.وبحسب الوكالة فإن إجمالي الطلب الأمريكي على البنزين في يناير زاد 2.8% على أساس سنوي إلى 8.7 مليون برميل يوميّ

رويترز





قالت إدارة معلومات الطاقة، في تقريرها الشهري، اليوم، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 6 آلاف برميل يوميًّا في يناير الماضي إلى 9.964 مليون برميل يوميًّا.

وبحسب الوكالة فإن إجمالي الطلب الأمريكي على البنزين في يناير زاد 2.8% على أساس سنوي إلى 8.7 مليون برميل يوميًّا، كما ارتفع إجمالي الطلب الأمريكي على النفط في يناير بـ6.3% على أساس سنوي إلى 20.5 مليون برميل يوميًّا.

وأوضحت إدارة المعلومات أن صادرات أمريكا من المنتجات النفطية المكررة هبطت إلى 3.3 مليون برميل يوميًّا في يناير من 3.6 مليون برميل يوميًّا في ديسمبر.

كما أشار التقرير إلى أن صادرات النفط الخام الأمريكية انخفضت إلى 1.3 مليون برميل يوميًّا في يناير من 1.5 مليون برميل يوميًّا في ديسمبر.