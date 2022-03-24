ارتفاع إنتاج القطاع الخاص من الطاقة المتجددة إلى 6038 جيجاوات ساعة خلال 2021

كشف المهندس محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالى إنتاج القطاع الخاص من الطاقة المتجددة بلغ نحو 6038 جيجاوات خلال عام 2021. وأضاف الخياط، فى تصريحات لـ«المـال»، إن تلك القدرات المنتجة شهدت ارتفاعًا بما يقارب %10 مقارنة بالعام السابق له 2020، وذلك نتيجة دخول عدد من محطات طاقة الرياح للخدمة مؤخرًا تابعة لشركات مثل «ليكيلا» و«أوراسكوم للإنشاءات» و«جى دى فرانس».

ولفت إلى أن تلك القدرات المنتجة تضم مشروعات الطاقة الشمسية والرياح التابعة لشركات القطاع الخاص والتى تقوم ببيع الطاقة المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومنها إلى الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أن كل مشروعات الطاقة المتجددة ساهمت فى خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 1.7 مليون طن ثانى أكسيد الكربون، خلال السنة الماضية 2021، ضمن خطة الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، بعد اختيار مصر استضافة مؤتمر قمة التغير المناخى cop27 فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

فى سياق متصل، كشف الخياط أنه يتم إجراء صيانة دورية لكل مشروعات هيئة الطاقة المتجددة على مدار العام لرفع القدرة الإنتاجية والكفاءة الخاصة بكل مشروع سواء الخلايا أو التوربينات، مع توفير قطع الغيار الخاصة بالمشروعات لمنع توقف أى منها عن العمل.

وبلغت القدرة الإجمالية للمشروعات الشمسية المنفذة 1756 ميجاوات، وتتضمن 140 ميجاوات فى الكريمات، و1465 ميجاوات خلايا فوتوفولتية فى بنبان، و30 ميجاوات غير متصلة بالشبكة، و121 ميجاوات خلايا شمسية فوق أسطح المنازل، و26 ميجاوات خلايا فوتوفولتية فى كوم أمبو.

وقال إن الهيئة تقوم حاليًّا بتدشين محطتين للطاقة الشمسية بقدرات تصل لنحو 50 ميجاوات، بالتعاون مع جهات تمويل دولية ومشاركة شركات محلية وأجنبية ضمن خطة الهيئة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

يذكر أن الهيئة أقرت موازنة تقديرية للعام المالى المقبل تصل إلى نحو 8.44 مليار جنيه، موزعة على نحو 2.54 مليار جنيه موازنة جارية وحوالى 5.90 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة عليها.

وتخطط مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة خلال 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات، بزيادة قدرها 2700 ميجاوات على العام السابق له، بما يعادل 11% من عدد من المشروعات الجارى تدشينها مع دخول مجمع بنبان؛ أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم الخدمة بقدرة 1465 ميجاوات، وباستثمارات 2 مليار دولار، من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر الذى بلغ 60 ألف ميجاوات.