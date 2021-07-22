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ارتفاع إصابات كورونا يدفع إسرائيل لاتخاذ تدابير جديدة

تقرر بالفعل العودة لتطبيق بعض التدابير مثل ارتداء الكمامات الواقية
أيمن عزام 7:12 م, الخميس, 22 يوليو 21 7:12 م, الخميس, 22 يوليو 21

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أعلنت إسرائيل اليوم الخميس قصر دخول الأماكن العامة على الأشخاص المحصنين من كوفيد-19 أو الذين  أجروا اختبارات سلبية حديثة، وذلك بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

قصر دخول الأماكن العامة على المحصنين من كورونا

وكانت الحكومة قد ألغت معظم القيود في أعقاب حملة تطعيم سريعة أدت إلى خفض الإصابات والوفيات.

وشمل تخفيف القيود التوقف عن تطبيق برنامج “الشهادة الصحية” الذي يقصر دخول بعض الأماكن العامة على الأشخاص المحصنين من كوفيد بالتطعيم أو الذين تعافوا من كوفيد-19.

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وتقرر بالفعل العودة لتطبيق بعض التدابير مثل ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة وتشديد اشتراطات الدخول أمام المسافرين بسبب الانتشار السريع لمتحور دلتا.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نيفتالي بينت أن برنامج الشهادة الصحية سيعاد تفعيله بداية من 29 يوليو الجاري فور التصديق عليه من الحكومة.

وأضاف: سيتم تطبيق الشهادة الصحية على الفاعليات الثقافية والرياضية والصالات الرياضية والمطاعم وصالات الغذاء والمؤتمرات والمقاصد السياحية  ودور العبادة.

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وسيتم قصر دخول الفاعليات التي تشتمل على أكثر من 100 شخص على ” المحصنين والمعافين وهؤلاء الذين أجروا اختبارات سلبية ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاما.”

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية رغبتها في جعل الإسرائيليين يتعايشون مع الفيروس عن طريق فرض أخف قيود ممكنة وتجنب فرض الإغلاقات للمرة الرابعة على أمل عدم  إلحاق أضرار بالاقتصاد.

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وحصلت نسبة 56% من السكان البالغ عددهم 9.3  مليون شخص على تطعيمات كاملة، ووردت حالات حرجة تقل عن الموجات  السابقة من العدوى.

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بقلم أيمن عزام

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