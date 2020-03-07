ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الكويت إلى 61 حالة

أظهر بيان لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا الجديد، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.

وجاء في البيان أن حالة واحدة تماثلت للشفاء، وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، عدا حالتين في العناية المركزية، لا تزال إحداهما حرجة.

وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنجلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

كما ألغت مصر للطيران رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من اليوم، حيث أفادت بأنها تعتذر عن إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت، وذلك اعتبارًا من اليوم 7 مارس 2020 ولحين إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوع، قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها.