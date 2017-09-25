ارتفاع إشغالات فنادق طابا ونيوبع 80 %

خالد بدر الدين:أعلن سامى سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في مدينتي نويبع وطابا، أن زيارات السائحين الوافدين من الهند إلى إسرائيل من خلال مصر، أحدثت انتعاشا في فنادق المدينتين خلال الأسبوع الماضي.وأضاف لوكالة رويترز أن الإشغالات الفندقية بالمنطقة قفزت إلى حوالى 80 % ببعض الفنادق الأ

خالد بدر الدين:

أعلن سامى سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في مدينتي نويبع وطابا، أن زيارات السائحين الوافدين من الهند إلى إسرائيل من خلال مصر، أحدثت انتعاشا في فنادق المدينتين خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف لوكالة رويترز أن الإشغالات الفندقية بالمنطقة قفزت إلى حوالى 80 % ببعض الفنادق الأسبوع الماضي، بفضل تدفق السائحين الإسرائيليين لقضاء العطلات وقضاء السياح الهنود ليلتين في طريقهم لزيارة إسرائيل وسط احتفالات اليهود برأس السنة العبرية .

وقال ربيع جاد صاحب شركة أبانوب للسياحة بمنطقة نوبيع و طابا لرويترز، إن برنامج السائح الهندي في مصر وإسرائيل ينفذ عادة من قبل شركات سياحة إسرائيلية بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، لتتولى نقلهم إلى سيناء وزيارة جبل موسى في مدينة سانت كاترين، ودخول إسرائيل عبر منفذ طابا البري، وإن أعداد السائحين الوافدين لمصر من الهند تجاوز 35.6 ألف سائح خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 34 % عن نفس النصف من العام الماضى.

ويشتكي كثيرا أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية في نويبع وطابا من انخفاض أعداد السائحين الوافدين للمنطقة و يقولون إن ذلك يرجع إلى عدم الاهتمام الحكومي بتنمية المنطقة والترويج للسياحة بها، وهو ما يدفعهم لإغلاق بعض فنادقهم بالمنطقة أغلب فترات العام.



ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، غير أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 170 % لترتفع إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة شهور من هذا العام، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 % برغم أن السياحة تضررت بشدة خلال سنوات التوتر والاضطراب السياسي التي أعقبت الانتفاضة الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.



