ارتفاع إشغالات الفنادق فى مصر

ارتفعت إشغالات الفنادق فى العديد من المقاصد السياحية المصرية، ووصلت نسب الإشغال فى بعض المناطق إلى %100.

وأكد عدد من ممثلى القطاع السياحى، أن الوافدين العرب من أبرز الجنسيات المقبلة على فنادق القاهرة، فيما تحتل السوق الإسبانية المركز الأول فى أعداد السائحين الوافدين إلى الأقصر.

وشهدت أيضا أسعار الإقامة فى الفنادق ارتفاعا بمختلف المقاصد السياحية المصرية، إذ سجلت زيادة بنسبة %30 فى أسعار الإقامة بفنادق مرسى علم.

سليمان: 90 إلى %95 متوسط المعدل بالغردقة.. والروس والألمان والأوكران أبرز الوافدين

وفى هذا السياق، قال محمد عيد سليمان، مدير التسويق بمجموعة «بيك الباتروس» للفنادق، إن متوسط إشغالات الفنادق فى مدينة الغردقة يتراوح حاليا مابين 90 إلى %95.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن أبرز الجنسيات الموجودة حاليا فى الغردقة من روسيا، أوكرانيا، التشيك، ألمانيا وبولندا.

وأشار إلى أن أسعار الإقامة فى فنادق الغردقة ارتفعت خلال الفترة الحالية، منوها بأن الأسعار قابلة للزيادة خاصة مع بداية العام الجديد.

شلبى: %30 زيادة فى أسعار الإقامة بمرسى علم.. و%80 الإشغال ◗❙ عبد العال: %65 النسبة فى الأقصر

من جانبه، قال طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن هناك ارتفاعا فى الإشغال الفندقى بمرسى علم لتتخطى نسبة %80 مشيراً إلى أن عدد الفنادق بالمدينة التى فتحت أبوابها أمام حركة السياحة ارتفعت من 14 إلى 35 بعد انتعاش حجم الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى.

وأضاف أن أبرز الجنسيات الموجودة حاليا بالمنطقة من بولندا، أوكرانيا والتشيك بالإضافة إلى أعداد من السائحين الألمان وجنسيات أخرى.

وأشار إلى أن مرسى علم تستقبل نحو طيارتين فى الأسبوع على متنهم سائحون روس عن طريق مدينة الغردقة، مشيدا بقرار وزارة السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى للإقامة فى الفنادق والذى بدأت المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية فى تطبيقه منذ الأول من نوفمبر الجارى.

ولفت إلى أن هناك زيادة فى أسعار الإقامة بفنادق مرسى علم إذ وصلت نسب الارتفاع إلى %30.

يشار إلى أنه وفقا للقرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للإقامة فى الفنادق، يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولارا أو ما يعادلها، و28 دولارا أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم.

عبد المنعم: شرم الشيخ «كاملة العدد» حتى نهاية الشهر

وقال سامح عبد المنعم، مدير المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق باروتيل بشرم الشيخ، إن فنادق شرم الشيخ ممتلئة حتى نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الأسواق الروسية، الأوكرانية، الألمانية، الإيطالية، والكازاخستانية من أبرز الجنسيات الوافدة إلى شرم الشيخ حالياً، بالإضافة إلى وجود جنسيات عربية.

وأكد أن أسعار الإقامة فى فنادق شرم الشيخ ارتفعت دون أن يحدد نسبة لهذا الارتفاع، مضيفا أن بعض الفنادق أسعارها وصلت للضعف بسبب عودة الأسواق السياحية المختلفة للمقصد المصرى.

عبد العظيم: %70 متوسط القاهرة.. ودول الخليج تستحوذ على النصيب الأكبر من القادمين

فى سياق متصل، قال خالد عبد العظيم، مدير قطاع الأغذية بفندق نوفوتيل القاهرة، إن هناك تحسنا فى نسب الإشغال بالنسبة للفنادق الموجودة بمنطقة وسط البلد والمطلة على نهر النيل، مشيرا إلى أن متوسط إشغالات فنادق القاهرة حاليا تصل إلى %70.

ولفت إلى أن السوق العربية تستحوذ على المرتبة الأولى حاليا فى قائمة الجنسيات الوافدة للإقامة بفنادق القاهرة خاصة دول الخليج من بينها الإمارات، السعودية، البحرين والكويت، بالإضافة إلى الأمريكان وجنسيات أخرى.

وأوضح أن أسعار الإقامة فى فنادق القاهرة ارتفعت دون أن يحدد نسب الزيادة.

وعن منطقة الصعيد، قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، إن متوسط نسب إشغال فنادق الأقصر حاليا تصل إلى %65 مشيرا إلى أن السائح الإسبانى يستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد السائحين الوافدين لزيارة المدينة.

وأضاف أن هناك جنسيات أخرى تأتى لزيارة الأقصر من بينها، السائح الأمريكى، والفرنسى وجنسيات أخرى، منوها بأن هناك حركة طفيفة من السوق الألمانية تأتى عبر رحلات طيران من الغردقة، كما تستقبل الأقصر رحلة واحدة أسبوعيا من لندن.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك ارتفاعا فى نسب الإشغال الفندقى لمدينة الأقصر.

وأرجع الزيادة فى معدلات الليالى السياحية وارتفاع نسب إشغال فنادق الأقصر إلى الإعلان عن احتفالية طريق المواكب (الكباش) وقرب انطلاقها، وهو ما نتج عنه أيضا تحريك فى معدل متوسط الإنفاق اليومى للسائح، والذى سيظهر مع نهاية الربع الأخير من العام الجارى فيما يتعلق بإيرادات السياحة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، تقوم حاليا بمراجعة اللمسات النهائية والاستعدادات التى يتم التجهيز لها لاحتفالية طريق الكباش والمقرر انطلاقها خلال الشهر الجارى.

وطريق المواكب الكبرى (طريق الكباش) هو طريق يربط بين معبدى الكرنك والأقصر مرورًا بمعبد «موت»، ويبلغ إجمالى أطواله 2700م، ويتكون الطريق من رصيف من الحجر الرملى تتراص على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس كبش (أحد الرموز المقدسة للمعبود آمون) فى المسافة بين الصرح العاشر بالكرنك حتى بوابة معبد موت.