ارتفاع إجمالي مدفوعات فوري إلى 41.3 مليار جنيه في ثلاثة أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ارتفاع إجمالي المدفوعات المالية المنفذة عبر منظومتها إلى 41.3 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي مارس الماضي، مقارنة بنحو 24.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة 66.4% تقريبا.

وكشفت نتائج فوري المرسلة للبورصة المصرية الخميس ارتفاع عدد المعاملات التي نفذتها الشركة خلال الربع إلى 295.8 مليون معاملة مقارنة بنحو 276.1 مليون معاملة خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة 7% تقريبا.

كما ارتفع عدد نقاط البيع بنسبة 25.3% إلى 289.9 ألف نقطة خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 231.4 ألف نقطة خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وبلغ إجمالي معاملات محفظة الهاتف المحمول 18.5 مليون معاملة خلال الربع الأول مقارنة بنحو 11.7 مليون معاملة خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 482.9 مليون جنيه خلال الربع المنتهي مارس مقارنة بإيرادات بلغت 348.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021،وفقا للقوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة الخميس.

فيما تراجع صافى الربح إلى 47.8 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بصافي ربح قدره 85.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فوري تنجح فى تغطية الاكتتاب الثالث منذ الطرح فى البورصة بنسبة تخطت ال100%

لوجو شركة فوري

ونجحت فوري فى 25 مايو الماضى فى تغطية المرحلة الثانية فى اكتتاب زيادة رأس المال الثالثة منذ طرحها في البورصة المصرية بمعدل 296.6 مرة، كما نجحت فى (15 مايو) فى تغطية المرحلة الأولى بنسبة 100% إلا قليلا.

وأظهرت نتائج اكتتاب المرحلة الأولى تغطية الزيادة بنسبة 99.92% من إجمالى أسهم الزيادة المطروحة والبالغة 1.6 مليار سهم، بينما تبقى 1.27 مليون سهم بدون تغطية بنسبة 0.079%. كما أظهرت نتائج اكتتاب المرحلة الثانية تغطية الزيادة أكثر من 296 مرة.

ودعت فوري قدامى المساهمين فى وقت سابق للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة من 7 أبريل وحتى 11 مايو الماضى،وفقا للدعوة المنشورة بجريدة المال بتاريخ 20 مارس الماضى.

ويبلغ رأس المال الحارى للشركة 853.6 مليون جنيه ومن المقرر ارتفاعه إلى 1.65 مليار بعد الزيادة الأخيرة التى جرى توزيعها على 1.6 مليار سهم بالقيمة الاسمية للسهم (0.50 جنيه)، دون مصاريف إصدار.

وتقدمت الشركة اليوم الخميس بمستندات قيد الزيادة على قاعدة البيانات بالبورصة ،وجارى دراستها وفحصها تمهيدا لعرضها على لجنة القيد وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول.

أشرف صبرى : نخطط لاستخدام حصيلة الاكتتاب في خطة توسع رقمي

أشرف صبري رئيس شركة فوري

وحصلت فوري فى (6 فبراير الماضى ) على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشروع في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.

كما حصلت على موافقة المساهمين فى آخر اجتماع جمعية عامة (3 مارس) لمضاعفة رأس المال المصدر ،وكذلك زيادة رأس المال المرخص به بقيمة 2 مليار جنيه.

وأشارت الشركة فى إفصاح سابق (6 فبراير) إلى أن هذه الزيادة ستمكنها من تدعيم مواردها المالية الذاتية بما يتيح لها تمويل التوسعات المستقبلية ومجابهة التكاليف الاستثمارية المترتبة على ذلك.

وتخطط الشركة لاستخدام 400 مليون جنيه من حصيلة الزيادة للاستثمار فى مجالات، التمويل الاستهلاكى ، التمويل متناهى الصغر إضافة ، خدمات التأمين الرقمى، وخدمات صناديق الاستثمار.

كما تعتزم استخدام باقى الحصيلة فى تمويل التوسع فى منظومة الخدمات المالية المتاحة للأفراد من خلال تطبيق “ماى فورى”،وكذلك الاستثمار المباشر فى الشركات داخل مصر وخارجها.

فورى: رفعت رأسمالها مرتين منذ طرح أسهمها فى البورصة 2019

صورة من ترويج عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية لطرح شركة فورى فى البورصة

وتعتبر فورى من أبرز شركات الدفع الإلكترونى بمصر، وتعمل بمجال دفع الفواتير عن طريق قنوات متنوعة، تشمل ماكينات الصراف الآلى، ومحافظ المحمول، والمنافذ التجارية، إضافة للدفع عن طريق الإنترنت.

وتصدرت الشركة قطاع المدفوعات الرقمية بمصر بحجم تعاملات بلغ 11 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021 (جرى 5 مليارات منها عبر الإنترنت).

وطرحت الشركة جزءا من أسهمها فى البورصة المصرية يوليو 2019 ، حوالى 254.6 مليون سهم، تُمثل %36 من رأسمالها، وذلك فى صورة تخارج جزئى للمساهمين الرئيسيين.

وارتفع سهم الشركة خلال أول عامين من طرحه فى البورصة بنسبة 500% ، وهى أعلى زيادة لسهم مدرج خلال فى سوق الأوراق المالية خلال تلك الفترة.

ورفعت الشركة رأسمالها أول مرة بعد الطرح فى مارس 2020، من 353.65 مليون جنيه إلى 453.65 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.

كما رفعته مرة ثانية فى 23 يونيو 2021، إلى 853.6 مليون بزيادة قدرها 400 مليون جنيه، من خلال اكتتاب جرى تغطيته بمعدل 382.2 مرة، وفقا لإفصاح سابق.

وتدرس الشركة منذ يناير الماضى خططا لإدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية فى شكل إصدار شهادات إيداع دولية لم يحدد سعرها أو توقيت طرحها بعد.

وأفصحت فورى فى 13 أبريل الماضى عن شراء شركة أبو ظبي القابضة ADQ حصة تعادل 12.6 % من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 123.4 مليون دولار تقريبا.