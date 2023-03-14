ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بـ«البنك الأهلي المتحد - مصر» إلى 53.9 مليار جنيه

ارتفعت إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء (قبل المخصصات) في

نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد

بنسبة 36.5% خلال عام 2022 لتسجل 53.9 مليار جنيه، مقابل 39.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وهو ما يتماشى مع سياسة البنك التوسعية في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وكذلك التوسع في منتجات وخدمات الأفراد.

واهتم البنك الأهلي المتحد – مصر بشكل كبير بتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى انعكاس على أدائه، حيث ارتفعت محفظة تمويلات القطاع بنسبة 94.5% خلال عام 2022 لتسجل 9.8 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2022، مقابل 5.1 مليار كما في 31 ديسمبر 2021،

وجدير بالذكر أن البنك نجح في تجاوز النسبة المستهدفة والمقدرة بـ 25% من إجمالي المحفظة التمويلية توجه لصالح هذا القطاع وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وفيما يتعلق بودائع عملاء البنك الأهلي المتحد – مصر؛ ارتفعت إجمالي المحفظة من 53.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021، إلى 69.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022، محققة ارتفاعا نسبته 30.4%، حيث طرح البنك خلال عام 2022 لأول مرة في القطاع المصرفي المصري باقة “EDGE” ذات المزايا الحصرية التي تجمع بين اهتمامات العميل الادخارية والتمويلية إضافة إلى شهادات ادخارية متنوعة.