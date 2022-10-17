ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية بنسبة 34.5% خلال يناير وانخفاض الواردات 2.2% (جراف)

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لـ شهر يناير 2022 ، أن القيمة الإجمالية للصادرات المصرية بلغت 3.99 مليار دولار يناير 2022؛ مقابل 2.97 مليار دولار يناير 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 34.5%.

مقارنة الصادرات المصرية خلال يناير (2021-2022)

ووضح «الجهاز المركزي» ارتفاع صادارات التجارة الخارجية في يناير من العام الحالي؛ حيث سجل “الوقود” صادارت بقيمة مليار و 250 مليون دولار، بنسية نمو بلغت 79.7% مقارنة بقيمته في العام السابق لنفس الشهر، حيث بلغت صادرات الوقود 693 مليون دولار.

ويمثل الوقود صادارت بنسبة 31.2% من إجمالي قيمة الصادارت في يناير 2022 مقارنة بنسبة 23.4 % من إجمالي الصادرات لشهر يناير 2021.

ويسجل القطن الخام 35.8 مليون دولار، بنسبة ارتفاع.55.1% من الإجمالي المصدر بالخارج، مقارنة بقيمته في نفس الشهر من عام السابق؛ حيث بلغت قيمته 23 مليون دولار، ويمثل القطن الخام 0.9% في يناير 2022 بينما يسجل 0.8% من إجمالي صادرات يناير 2021.

كما بلغت السلع نصف المصنعة 807.9 مليون دولار، ونمت بنسبة 35.2% في يناير 2022 بمقارنتها مع صادراتها في يناير 2021 حيث بلغت 579.6 مليون دولار، ويشار أن نسبتها في يناير 2022 وصلت إلى 20.3% من إجمالي الصادرات بينما كانت 20.2% في نفس الشهر من العام السابق.

بينما بلغت صادرات السلع تامة الصنع مليار و 582 مليون دولار، بنسبة نمو 17.8% في يناير 2022 بمقارنتها مع صادراتها في يناير 2021 حيث بلغت مليار و 344 مليون دولار، ونسبتها في يناير 2022 وصلت 39.7% من إجمالي الصادرات بينما كانت 45.3% في يناير 2021.

كما وضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنعدام صادرات الطاقة الكهربائية في يناير 2022، بينما حققت 7.8 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق.

التطور للصادرات المصرية عن طريق الموانئ خلال شهر يناير (2021-2022)

تكشف النشرة الخاصة بالتجارة الخارجية، التغير النسبي لصادرات مصر عن طريق الموانئء، خلال شهر يناير في العام الحالي والسابق، في إطار مقارنة بينهما.

ونلاحظ أن ميناء الأسكندرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات حيث وصلت 35.7% في يناير 2021، و انخفضت لتصل 27.7% في يناير 2022.

بينما ميناء الحدود الغربية يسجل أقل نسبة واردات تبلغ 0.7% في يناير من العامين ( 2021 و 2022 )، وتنعدم الواردات في ميناء الحدود الجنوبية “وادي حلفا”، وتكاد تنعدم في ميناء القصير “موانئ البحر الأحمر”.

«المركزي»: انخفاض الواردات المصرية 2.2%

كشف الجهاز المركزي ، خلال نشرة بيانات التجارة الخارجية الشهرية “يناير 2022 ” ، أن القيمة الإجمالية للواردات المصرية بلغت 6.43 مليار دولار يناير 2022؛ مقابل 6.57 مليار دولار يناير 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.2% .

مقارنة الواردات المصرية خلال يناير (2021-2022)

ووضح «الجهاز المركزي» ارتفاع واردات مصر في يناير من العام الحالي؛ حيث سجل “الوقود” الواردات بقيمة 827 مليون دولار، بنسية نمو بلغت 16.2% مقارنة بقيمته في العام السابق لنفس الشهر، حيث بلغت واردات الوقود 712 مليون دولار.

ويمثل الوقود واردات بنسبة 12.9% من إجمالي قيمة الواردات في يناير 2022 مقارنة بنسبة 10.8% من إجمالي الواردات لشهر يناير 2021.

وتسجل السلع الاستهلاكية غير المعمرة مليار و 229 مليون دولار ، بنسبة ارتفاع 13.1% من إجمالي الواردات، مقارنة بقيمتها في نفس الشهر من العام السابق؛ حيث بلغت قيمتها مليار و 87 مليون دولار، وتمثل 19.1% في يناير 2022 بينما تسجل 16.5% من إجمالي واردات يناير 2021.

كما بلغت السلع الوسيطة 2 مليار و 223 مليون دولار، وانخفضت بنسبة 0.1% في يناير 2022 بمقارنتها مع صادراتها في يناير 2021 حيث بلغت 579.6 مليون دولار، ويشار أن نسبتها في يناير 2022 وصلت إلى 20.3% من إجمالي الواردات بينما كانت 20.2% في نفس الشهر من العام السابق.

بينما بلغت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة 568 مليون دولار، بنسبة تراجع 9.5% في يناير 2022 بمقارنتها مع وارداتها في يناير 2021 حيث بلغت 627.5 مليون دولار، ونسبتها في يناير 2022 وصلت 8.8% من إجمالي الواردات بينما كانت 9.5% في يناير 2021.

و سجلت واردات السلع الاستثمارية 785 مليون دولار، بنسبة تراجع 14.9% في يناير 2022 بمقارنتها مع وارداتها في يناير 2021 حيث بلغت 923 مليون دولار، ونسبتها في يناير 2022 وصلت 12.2% من إجمالي الواردات بينما كانت 9.5% في يناير 2021.

وبلغت واردات المواد الخام 796.4 مليون دولار، بأكبر نسبة تراجع وصلت 20.2% في يناير 2022 بمقارنتها مع وارداتها في يناير 2021 حيث بلغت 998 مليون دولار، ونسبتها في يناير 2022 وصلت 12.4% من إجمالي الواردات بينما كانت 15.2% في يناير 2021.

ومن جانبه وضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنعدام وجود واردات الطاقة الكهربائية في يناير 2022، وكذلك أنعدامها في الشهر نفسه من العام السابق.

التطور للواردات المصرية عن طريق الموانئ خلال شهر يناير (2021-2022)

تكشف النشرة الخاصة بالتجارة الخارجية، التغير النسبي لواردات مصر عن طريق الموانئء، خلال شهر يناير في العام الحالي والسابق، في إطار مقارنة بينهما.

ونلاحظ أن ميناء المطارات تستحوذ على النسبة الأكبر من الواردات حيث وصلت 85.5% في يناير 2022، بعد إنخفاضها في يناير 2021 حيث كانت 12.7% .

بينما كلا من ميناء الحدود الغربية ونويبع يسجلا نسب ضعيفة للغاية تكاد تكون منعدمة في يناير من العامين ( 2021 و 2022 ).