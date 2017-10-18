ارتفاع إجمالي الاستثمارات الجديدة فى سبتمبر بنسبة 27 %

بقيمة 2.4 مليار جنيه، وتوقعات أن توفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل أحمد عاشور قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر سبتمبر 2017، شهد زيادة فى الاستثمارات الجديدة بنسبة 27 % مقارنة بشهر سبتمبر 2016. وفي نشرتها الشهرية، أوضحت الوزارة أن إجمالى الاستثمارات الجديدة (ر

بقيمة 2.4 مليار جنيه، وتوقعات أن توفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل



أحمد عاشور

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن شهر سبتمبر 2017، شهد زيادة فى الاستثمارات الجديدة بنسبة 27 % مقارنة بشهر سبتمبر 2016.

وفي نشرتها الشهرية، أوضحت الوزارة أن إجمالى الاستثمارات الجديدة (رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجديدة والشركات التى شهدت توسعات) ارتفع بنسبة 26.9 % لتبلغ نحو 2.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2016م.

وأضافت الوزارة أن ارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التى تم تأسيسها بنسبة 271 % مقارنة بشهر سبتمبر 2016م، لتبلغ نحو 790 مليون جنيه مقارنة بنحو 213 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر 2016

كما بلغ إجمالى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها والشركات التى شهدت توسعات ارتفاعا بنسبة 48.6 % خلال شهر سبتمبر 2017 لتبلغ نحو 1367 شركة منقسمين إلى 915 شركة جديدة، و452 توسعات فى شركات قائمة، مقارنة بنحو 920 شركة خلال شهر سبتمبر 2016، كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة خلال شهر سبتمبر 2017 بنسبة 6.2 % لتبلغ 4.7 مليار جنيه، مقارنة بستمبر 2016م.

** 4.4 آلاف فرصة عمل متوقعة



وأوضحت الوزارة في نشرتها الشهرية، أن قطاع الخدمات تصدر الشركات التى تم تأسيسها بنسبة 46.4 % يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.5 % وقطاع التشييد والبناء بنسبة 10.1 %، ثم قطاعات الاتصالات والزراعة والسياحة، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال شهر سبتمبر نحو 4.4 آلاف فرصة عمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه على مستوى فض المنازعات وحل مشاكل المستثمرين بلغت منذ الجلسة العشرون بتاريخ 26 فبراير 2017 وحتى الجلسة السابعة والعشرون بتاريخ 1 أكتوبر 2017، نحو 269 موضوعا بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة بلغت نحو 5.6 مليارات جنيه.

** جهود ومبادرات



وذكرت الوزارة، أن شهر سبتمبر شهد إطلاق الوزارة مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة، بالشراكة مع الأمم المتحدة و”هيرميس”، وطرح وتطوير 3 قطع أراضى المناطق الاستثمارية فى بنها والصف وميت غمر، وذلك بهدف زيادة عوائدة الاستثمار لهذه المناطق عبر اقامة عدد من مصانع الألومنيوم بميت غمر ومصانع للحراريات فى الصف وأخرى للمواد الغذائية فى بنها، كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء 4 مناطق استثمارية فى السويس والأقصر متخصصة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الوزارة أنه على مستوى الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، أعلنت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عودتها للسوق المصرى عبر تقديم ضمانات بقيمة 210 مليون دولار، وافتتاح المصنع الثانى لشركة “إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت” الانجليزية اليابانية بمدينة السادس من أكتوبر، لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، ويبلغ رأس المال المصنع الجديد نحو 200 مليون جنيه، ويوفر 40 % من فرص العمل بالمصنع للمرأة.

** البورصة



وأشارت الوزارة إلى أنه على مستوى الخدمات المالية غير المصرفية، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات شهر سبتمبر 2017 ليغلق عند مستوى 13880 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 3.5 %، كما ارتفعت الأسهم المتوسطة حيث سجل مؤشر إيجى إكس 70 ارتفاعا بنحو 11.7 %.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 21.4 مليار جنيه، وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 33.6 مليون جنيه، وحقق قطاع السياحة والترفية أعلى عائد إيجابى خلال شهر سبتمبر 2017 حيث بلغ نحو 35.3 %، وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 749 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.1 % من إجمالى تعاملات السوق خلال شهر ستمبر 2017، بينما استحوذ الاجانب غير العرب على نسبة 17 % والعرب على 9.9 %.، وقد سجل الاجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 618.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 116.4 مليون جنيه.

** ارتفاع التمويل العقاري



وذكرت الوزارة، أنه بالنسبة للتمويل العقارى ارتفع نشاط التمويل خلال الفترة من يناير 2017 حتى يوليو 2017 بنسبة 78.7 %مقارنة بنفس الفترة فى 2016م، حيث بلغ التمويل الممنوح من الشركات نحو 1009 مليون جنيه، وارتفع نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2017 بنسبة 23% حيث حقق هذا النشاط نحو 15.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.

وبلغ عدد الشركات المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يوليو 2017 نحو 225 شركة مقارنة بنحو 22 شركة بنهاية يوليو 2016م، وحقق نشاط التمويل متناهى الصغر نمو بنسبة 23 % خلال النصف الأول من عام 2017، حيث بلغت قيمة ارصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات بنهاية الصف الأول من عام 2017 نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.5 مليار حنيه بنهاية ديسمبر 2016، وارتفع عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر بواقع 10 % حتى نهاية شهر يونيو 2017 حيث تخطى 2 مليون مستفيد.

وأوضحت الوزارة، أن أهم إجراءات وتطورات الخدمات المالية غير المصرفية، توقيع بروتوكولين للهيئة العامة للاستثمار مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات، واقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، واصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار ينظم لأول مرة التأمين متناهى الصغر فى مصر، ويحدد الضوابط التى تتيح إمكان اصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتوقيع عقد بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.

وذكرت الوزارة، أنه بالنسبة لأهم مؤشرات التنمية والتعاون الدولى، بلغ اجمالى التمويلات والمنح بنهاية يونيو 2017 نحو 25.5 مليار دولار، بينما بلغت المسحوبات فى 30 يونيو 2017 نحو 16.5 دولار مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار فى 30 سبتمبر 2015.

وشهد شهر سبتمبر موافقة المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا يوافق على منح بنك مصر خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار، قابلة للتجديد، وذلك بشروط ميسرة لمساندة ومساعدة المستثمر المصرى على النفاذ للأسواق الافريقية، كما تم توقيع 7 اتفاقيات مع أرمينيا فى ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية فى يريفان.