ارتفاع أمواج البحر إلى 5 أمتار ووصول سرعة الرياح إلى 56 كيلومترًا في الإسكندرية

في ظل التغيرات المناخية المتقلبة والمفاجئة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية أمس

تشهد محافظة الإسكندرية في ظل التغيرات المناخية المتقلبة والمفاجئة، ارتفاعًا في أمواج البحر لتصل إلى 5 أمتار ووصول سرعة الرياح إلى 65 كيلو مترا في الساعة.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تمركزات عربات تصريف المياه بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى.

وكان قد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء أمس على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحى بإتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

وفى هذا الإطار أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح علي فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأكد نافع استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.