ارتفاع أعداد المصابين في تصادم القطارين إلى 84

الصحة تدفع بـ 25 سيارة إسعاف في موقع الحادث أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة و السكان، مساء اليوم، عن وفاة 20 مواطنين وإصابة 84 آخرين فى حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ - امام المعهد الازهرى - منطقة خورشد، محافظة الاسكندرية. وأوضح الدكتور أحم

الصحة تدفع بـ 25 سيارة إسعاف في موقع الحادث

أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة و السكان، مساء اليوم، عن وفاة 20 مواطنين وإصابة 84 آخرين فى حادث تصادم قطارين ركاب بعد محطة قطار قرية أبيس(2) بين عزبة الموظفين وعزبة الشيخ – امام المعهد الازهرى – منطقة خورشد، محافظة الاسكندرية.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري ، رئيس هيئة الاسعاف ، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع 25 سياراة اسعاف مجهزة فور ابلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة الى مشرحة كوم الدكة ، فيما تم نقل المصابين 30 لمستشفى الميرى ، و 28 لمستشفى الميرى بسموحة ، و2 لمستشفى الجمهورية ، و6 الى مستشفى رأس التين ، و18 لمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة.

وأكد مجاهد أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان كلف الدكتور شريف وديع مستشاره للرعايات ووكيل وزارة الصحة بالاسكندرية بمتابعة حالة المصابين ورفع تقرير له شخصيا على مدار الساعه ، مؤكدا على أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الاسكندرية ، لافتا الى توافر أكياس الدم والادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.