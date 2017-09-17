ارتفاع أعداد السفن وتراجع التجارة يمهدان لاستمرار تذبذب نوالين الشحن

معتز محمودتوقع خبراء النقل البحرى أن تستمر الاتجاهات السعرية الحالية للنوالين البحرية فى تذبذبها بشكل مضطرد حتى نهاية العام الجارى، مع ثبات المؤشرات العالمية واستمرار الزيادة فى أعداد السفن التجارية فى مواجهة تراجع كميات البضائع المنقولة حول العالم.ومع تعليق البعض الآمال على العام القادم لزيادة

معتز محمود

توقع خبراء النقل البحرى أن تستمر الاتجاهات السعرية الحالية للنوالين البحرية فى تذبذبها بشكل مضطرد حتى نهاية العام الجارى، مع ثبات المؤشرات العالمية واستمرار الزيادة فى أعداد السفن التجارية فى مواجهة تراجع كميات البضائع المنقولة حول العالم.

ومع تعليق البعض الآمال على العام القادم لزيادة قيمة النوالين، أبدى البعض الآخر تحفظه، مشيرين إلى عدم الإفراط فى التفاؤل بشأن زيادة سعر النوالين البحرية بوتيرة سريعة فى العام القادم، رغم وجود مؤشرات طفيفة عن تحسن الاقتصاد العالمى نتيجة بعض الاضطرابات السياسية التى يشهدها العالم.

بداية أكد كريم سلامة، الخبير البحرى، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، أن كافة الدراسات تشير إلى أن أسعار النوالين البحرية مرشحة للتراجع حتى نهاية العام الجارى، مضيفا أن أبرز أسباب هذا التراجع هو الزيادة فى أعداد السفن التجارية، مقارنة بأحجام البضائع فى ظل دخول سفن جديدة للخدمة وفقاً لتعاقدات سابقة مع الترسانات العالمية لبناء السفن.

وأكد أن الاقتصاد العالمى يحتاج إلى نسب نمو تزيد عن %5 سنويا حتى يتمكن من تعويض خسائر الخطوط الملاحية، ويوفر حركة تجارية تساعد على تحسين اقتصاديات الشحن، موضحا أن أكبر 5 شركات فى العالم فى مجال النقل البحرى أصبحت تحقق خسائر خلال الفترة الماضية نتيجة التراجع فى قيمة النوالين.

وأشار سلامة إلى أن الآمال أصبحت معلقة فى الوقت الراهن على الدول النامية كالهند والبرازيل وافريقيا لتعافى الاقتصاد العالمى، مشددا على أنه فى ظل تدنى أسعار النوالين حالياً فإن النولون البحرى لم يعد يمثل نسبة من 20 – %30 من سعر تكلفة نقل البضائع، مقارنة بأسعار الشحن والتفريغ بالموانئ والنقل الداخلى، والتى تشهد جميعها ارتفاعات غير مسبوقة مقارنة بأسعار النولون البحرى.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، أن تكلفة نقل الحاوية من الإسكندرية لأسطنبول على سبيل المثال يصل لنحو 200 دولار وتبلغ سعر التفريغ بمحطة الحاويات بالميناء لتلك الحاوية نحو 200 دولار أخرى فى حين تبلغ مصاريف الأرضيات وتكاليف شحنها من وإلى خارج الميناء مبالغ أكثر بكثير.

وأكد شرين النجار، عضو غرفة الملاحة الدولية، وجود تعافى ملحوظ فى الاقتصاد العالمى أدى لتحسن فى أسعار سوق بضائع الصب بنحو %15 فى الفترة الماضية، مضيفا أن أسعار شحن الحاويات هى الأخرى تشهد تحسناً ولكن لأسباب مختلفة، نتيجة عدة عوامل أهمها التحالفات الأخيرة التى بدأت تتم بعد الاندماجات التى حدثت فى عدد من الخطوط الملاحية.

وأوضح أن نتيجة لهذه التحالفات والأندماجات، أصبحت حركة الشحن يسيطر عليها ثلاث تحالفات فقط بعد ما كان هناك نحو 20 خطا ملاحيا يعملون فى السوق العالمية، مشددا على أن تحالفات الخطوط الملاحية أصبحت تتحكم فى حركة الحاويات فى كل العالم، وهو ما يجب أن تأخذه فى الحسبان الموانئ المصرية وتراعى ذلك فى خطتها، وهو ما يعنى أن أى خط من هذا التحالف سيغادر الميناء فلن تدخل الخطوط الأخرى المندمجة لنفس الميناء، كما تم مؤخرا فى ميناء شرق بورسعيد.

وأشار النجار إلى أنه من الخطأ إنشاء محطات حاويات جديدة فى مصر على أمل جذب خطوط ملاحية جديدة، لافتا إلى أن بعض المسؤلين فى قطاع النقل البحرى غير قادرين على قراءة السوق والتحولات التى تحدث فيه، وتوقع عضو غرفة الملاحة الدولية أن يشهد عام 2018 تحسناً فى قيمة نوالين الشحن البحرى، ولكن ليس بشكل كبير نظرا للاضطرابات التى تشهدها منطقة آسيا واليابان بسبب التجارب النووية لكوريا الشمالية.

وقال أسامة عدلى، مدير عام وكالة الخليج للتوكيلات الملاحية، إن التنبؤ بشأن اتجاه أسعار النوالين خلال الفترة القادمة، أمر بالغ الصعوبة فى ظل التطورات والأحداث المتلاحقة التى تشهدها السوق العالمية، لافتا إلى عدم استقرار أسعار النوالين فى الوقت الراهن، ويصعب التوقعات بشأنها، حيث شهدت خلال الفترة الماضية تحسنا مضطردا؛ بسبب الارتفاع بمعدل ثم معاودة الانخفاض بمعدل أقل من نسبة الارتفاع.

وتوقع عدلى أن تزيد الأسعار بنسب تتراوح من 5 – %7 حتى نهاية العام الجارى، فى ظل ثبات الأوضاع الحالية، وعلى رأسها استمرار أسعار البترول المنخفضة رغم ارتفاعها بنسبة طفيفة عن العام الماضى بصورة غير مؤثرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البترول العالمية سيؤدى بالضرورة لزيادة النوالين، لافتاً إلى أن اتجاه الأسعار فى عام 2018 قد يبدأ يظهر بوادره فى نوفمبر المقبل.

وحول التحالفات التى شهدتها السوق الملاحية العالمية، أكد مدير عام وكالة الخليج للتوكيلات الملاحية أنها لن تؤثر بشكل كبير على السوق والموانئ المصرية، لافتاً إلى أنها تمت بهدف تقنين المصروفات لتلك الخطوط وتحسين أرباحها بعد أن واجهت خسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة.