ارتفاع أعداد الإصابة بـ«كورونا» في بريطانيا ثلاثة أضعاف منذ أغسطس

نظام التتبع والاختبار التابع لهئية الخدمات الصحية الوطنية (ان اتش اس) أظهر إيجابية 278ر19 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

كشفت بيانات صادرة عن جهات رسمية في بريطانيا اليوم الخميس أن أعداد الحالات التي تبين إيجابيتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إنجترا وويلز وصلت إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف الحالات التي تم تسجيلها في نهاية أغسطس الماضي.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن نظام التتبع والاختبار التابع لهئية الخدمات الصحية الوطنية (ان اتش اس) أظهر إيجابية 278ر19 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة ما بين 10 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأسبوع الماضي فرض قيود احترازية محلية جديدة لمواجهة فيروس كورونا في شمال شرق انجلترا بعد ارتفاع أعداد الإصابات بها.