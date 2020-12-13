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ارتفاع أصول «المصرية للتأمين التكافلى» إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول

حجم استثمارات الشركة ارتفع إلى 1.975 مليار جنيه بنهاية الربع الأول
الشاذلي جمعة 10:02 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 10:02 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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ارتفعت أصول شركة المصرية للتأمين التكافلى (ممتلكات ومسئوليات) إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/2020، مقابل 2.175 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2020/2019، بنمو نسبته %12.5.

كشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة، أن هذه المؤشرات أولية، وأن الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضى شهدت ارتفاع أقساط الشركة إلى 220 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/2020، مقابل 219 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2020/2019.

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وأشار إلى أن حجم التعويضات المسددة بلغ 74 مليون جنيه، مقابل 72 مليون جنيه خلال فترة المقارنة نفسها من العام المالى السباق بارتفاع نسبته %2.

وأضاف «علما» أن حجم استثمارات الشركة ارتفع إلى 1.975 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/2020، مقابل 1.860 مليار جنيه بنهاية نفس الربع فى 2020/2019، بنمو نسبته %6، مشيرًا إلى أن إجمالى حقوق المساهمين ارتفع إلى 502 مليون جنيه، مقارنة بنحو 355 مليون جنيه خلال فترة المقارنة نفسها.

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ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة المصرية للتأمين التكافلى (ممتلكات ومسئوليات) 230 مليون جنيه، فيما يضم هيكل المساهمين الحالى مؤسسات اقتصادية قوية، تشمل كلًا من بنك فيصل الإسلامى، بحصة %32.75 والمصرف العربى الدولى %9.5 ومجموعة الخليج للتأمين %8.75 و”مصر إيران للتنمية” %8.25 و«البركة – مصر» %8.25 والشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» %8.25 و«كامكو» %8.25 وأيضًا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر %8 وأخيرًا شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين %8.

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بقلم الشاذلي جمعة

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