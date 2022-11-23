ارتفاع أصول البنك الأهلي إلى 3.657 تريليون جنيه بنهاية يونيو

بلغ إجمالي أصول البنك الأهلي 3.657 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 3.233 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وسجل إجمالي التزامات حقوق الملكية، وفقًا للقوائم المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك، 3.451 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.051 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

سجلت محفظة القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري 229.146 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل نحو 212.976 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأظهرت القوائم المالية للبنك أن حجم محفظة القروض المباشرة سجلت نحو 531.279 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 478.601 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وارتفع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات للعملاء بالبنك الأهلي لتسجل 1.393 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.172 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

كما ارتفعت محفظة قروض الأفراد إلى 188.450 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 159.311مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.