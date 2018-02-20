ارتفاع أسهم شركة الغاز الإسرائيلي بعد التصدير لمصر

عادل عبد الجواد ارتفعت أسهم شركة "تمار" الإسرائيلية للغاز في مختلف الخزانات بشكل حاد منذ أمس بعد الإعلان عن توقيع اتفاقيتن لتوريد الغاز الطبيعي من خزاني ليفياثان وتامار إلى مصر بلغ مجموعهما 64 مليار متر مكعب لمدة 10 سنوات، حيث ارتفعت أسهم شركة تمار للبترول بنسبة 14٪ يوم أمس ردا على الإعلان عن

عادل عبد الجواد

ارتفعت أسهم شركة “تمار” الإسرائيلية للغاز في مختلف الخزانات بشكل حاد منذ أمس بعد الإعلان عن توقيع اتفاقيتن لتوريد الغاز الطبيعي من خزاني ليفياثان وتامار إلى مصر بلغ مجموعهما 64 مليار متر مكعب لمدة 10 سنوات، حيث ارتفعت أسهم شركة تمار للبترول بنسبة 14٪ يوم أمس ردا على الإعلان عن الاتفاقية.

وذكر موقع “جلوبس” المتخصص في الشئون الاقتصادية في إسرائيل أنه عند الانتهاء من هذه الصفقة، ستمتلك شركة تمار للبترول 16.75 ٪ من الخزان، في حين تمتلك نوبل للطاقة حصة 25٪ في خزان تمار.

وتابع الموقع: وستبقى شركة ديليك دريلينج، التي تسيطر عليها مجموعة ديليك، تحتفظ مباشرة بنسبة 22٪ من الخزان، في حين أن شركة “إيسرمكو” ستصبح أكبر صاحب حقوق في تمار ما يقرب من 29٪.

وتوقع “جلوبس” أن سعر بيع الغاز الطبيعي سينخفض​في عام 2021 إلى 12.5٪ على الأقل، متوقعا أن يحافظ خزان تامار على وضعه الاحتكاري حتى التشغيل التجاري لخزان ليفياثان في عام 2020.

وكانت شركة “ديليك” للحفر ذكرت أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين “تمار ولوثيان”، وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.