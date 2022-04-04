ارتفاع أسعار ورق العنب والكيلو يسجل 90 جنيها في سوق العبور

قفزت أسعار سوق العبور اليوم للخضروات مثل ورق العنب الذي وصل إلى 90 جنيها بدلا من 80 أمس ووصل في سوق التجزئة إلى 120 جنيها بدلا من 100 جنيه.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن أسعار خضروات الحشو لا تنخفض مطلقا خلال شهر رمضان كما أن الموسم الحالي من شهر الصوم يتزامن مع فاصل عروات بين الشتاء والصيف وتتضاعف الأسعار بالتالي عدة مرات.

وأوضح عبد الرحمن أن سعر الفلفل أو الشطة الخضراء سجلت بسوق العبور 25 جنيها والمستهلك 35 جنيها والباذنجان الأبيض الكيلو 30 جنيها بسوق العبور والمستهلك 40 جنيها والباذنجان الأسود 25 جنيها والمستهلك 35 جنيها.

وأكد تجار بسوق الجملة أن سعر ورق العنب يشهد ارتفاعا غير مسبوق لأنه ما يوجد في سوق العبور يعد بشائر التي تتزامن مع موسم رمضان الذي تكثر فيها استخدامه .

وأكد التجار أن موسم ورق العنب ينطلق في شهري يونيو ويوليو، ويكون خلالهما المعروض كثيرا.

ويسجل سعر الكيلو في موقع سوق الجملة بالعبور 25 جنيها إلى 40 جنيها بينما تشير بيانات بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات رئاسة الوزراء، إلى أن متوسط سعر كيلو ورق العنب البلدي يبلغ 24.3 جنيه في الأسواق.

وأكد التجار أن هناك أصنافا أخرى من الفواكه مثل الخوخ البلدي يسجل 25 جنيها لانه في مرحلة البشائر أيضا ، كما أن هناك من الخضروات مثل الفلفل الحامي الذي يسجل 30جنيها ، والباذنجان الابيض بـ 25 جنيها ، بسبب تراجع المعروض نتيجة تغيرات المناخ هذا العام.

ويبلغ سعر كيلو الفلفل الأخضر 35 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا، وسعر كيلو الباذنجان باختلاف نوعه 15 جنيها.