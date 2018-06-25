ارتفاع أسعار مواد البناء.. والطوب الطفلى تجاوز 50%

■ وليد جمال الدين: موجة جديدة من التضخم ستشهدها البلاد ■ الزينى: نسبة الحديد طفيفة والأسمنت كبيرة وغير مبررةمحمود محسنتوقع الدكتور وليد جمال الدين، عضو شعبة البناء بالغرفة التجارية ورئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، ارتفاع أسعار طن الحديد خلال الفترة المقبلة بنسبة من 3 إلى %4 نظرًا لارتفاع أسع

■ وليد جمال الدين: موجة جديدة من التضخم ستشهدها البلاد

■ الزينى: نسبة الحديد طفيفة والأسمنت كبيرة وغير مبررة

محمود محسن

توقع الدكتور وليد جمال الدين، عضو شعبة البناء بالغرفة التجارية ورئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، ارتفاع أسعار طن الحديد خلال الفترة المقبلة بنسبة من 3 إلى %4 نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، موضحا أن ارتفاع الأسعار لن يقتصر على مواد البناء.

يشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال هذا الشهر عدة قرارات خاصة بالمشتقات البترولية والمياه والكهرباء، والتى من شأنها التأثير على أسعار جميع السلع، فضلًا عن حدوث موجة جديدة من التضخم؛ إذ قررت الحكومة منذ بضعة أيام رفع أسعار المحروقات بنسب متفاوتة، فضلًا عن زيادة أسعار مياه الشرب مع بداية الشهر الحالى، علاوة على زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالى المقبل.

وأكد جمال الدين لـ»المال» أن الفترة المقبلة ستشهد موجات من التضخم نظرًا للقرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة من زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، موضحًا أن تكلفة نقل السلع سترتفع على الأقل %15.

ولفت رئيس المجلس التصديرى، إلى أن زيادة أسعار السلع ستكون على مراحل، متوقعًا أن الزيادة ستكون كل شهر ونصف أو شهرين.

وبسؤاله عن توقعاته لموعد انتهاء موجة التضخم، أوضح أن ذلك قد يكون فى نهاية العام الحالى، ولكن الأمر يتوقف أيضًا على أن الحكومة ستتخذ قرارات أخرى أم لا، ومتى سيكون موعد هذه القرارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت يوم السبت الموافق 16 يونيه الحالى رفع أسعار المحروقات بجميع أنواعها بنسب متفاوتة، فزاد سعر لتر السولار إلى 5.5 بدلا من 3.65، وارتفع سعر لتر بنزين 92 بنحو 175 قرشًا ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5، وبنزين 80 زاد من 3.56 جنيه إلى 5.5، وبنزين 95 ارتفع إلى 7.75 جنيه بدلا من 6.6، ومتر الغاز للسيارات صعد إلى 3.75 جنيه بدلا من جنيهين.

ورفعت الحكومة أيضًا فى بداية الشهر الحالى أسعار مياه الشرب بنسبة بلغت %45 لبعض الشرائح، كما سترتفع أسعار الكهرباء الشهر المقبل، إذ قررت وزارة الكهرباء تخفيض فاتورة الدعم للكهرباء خلال العام المالى القادم «2018-2019».

ومن جانبه، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن سعر طن الحديد تراوح بين الـ12600 والـ13000 جنيه «سعر المستهلك» خلال الشهر الحالى، مضيفًا أن السعر خلال الشهر السابق بلغ من 12500 إلى 12700 جنيه.

وأضاف الزينى إلى أن متوسط تكلفة نقل الحديد تتراوح بين الـ100 والـ150 جنيهًا، لافتًا إلى احتمال زيادة السعر سالف الذكر نظرًا لارتفاع أسعار المحروقات.

يذكر أن تكلفة النقل تختلف من محافظة إلى أخرى، إذ المسافة هى التى تُحدد التكلفة.

وأوضح الزينى أن الاستقرار النسبى لأسعار الحديد ترجع إلى استقرار أسعار الخامات عالميًّا، بالإضافة إلى آليات السوق المصرية من خلال العرض والطلب، وتجدر الإشارة إلى أن سعر البليت فى السوق العالمى تراجع 50 دولارًا فى شهر أبريل الماضى.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن أسعار طن الأسمنت تراوحت بين الـ850 والـ990 جنيه «أرض مصنع» فى الشهر الحالى، موضحًا أن الأسعار ارتفعت عن الشهر الماضى، إذ بلغت من 860 إلى 900 جنيه «سعر المستهلك».

ويرى الزينى أن ارتفاع سعر طن الأسمنت غير مبرر على الرغم من تخفيض الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه، موضحًا أن الارتفاع لتعظيم أرباح مُنتجى السلعة فى ظلِّ غياب الرقابة من الدولة.

ومن جهته، قال مسعد الشاذلى، رئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية الإنتاجية لمصانع مواد البناء، إن أسعار الطوب الطفلى ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ%50 بسبب ارتفاع أسعار الوقود، موضحاً أن هناك أكثر من حجم للطوبة ومن ثم تختلف الأسعار حسب الحجم.

وأضاف الشاذلى أن غالبية الطلب على الحجم «20 x 5.5 x 11»، ويبلغ ثمن الـ1000 طوبة 500 جنيه، موضحًا أن السعر سالف الذكر يضاف إليه تكلفة النقل، وتختلف تكلفة النقل من مكان لآخر، فمسافة النقل هى التى تُحدد التكلفة.

يذكر أن الحجم سالف الذكر كان يُباع الشهر الماضى وبداية الشهر الحالى بـ 300 جنيه.

وأوضح الشاذلى أن حجم «20 x 5.5 x 11»، يوجد منه (دبل أو بلوك) ويباع الـ1000 طوبة منه بـ1000 جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك الحجم كان يُباع قبل رفع أسعار الوقود بـ700 جنيه.

ولفت الشاذلى إلى أن هناك حجمًا آخر وهو «22 x 5.5 x 11.5» ويباع الـ1000 طوبة منه بـ550 جنيهًا، وفى السابق كان يباع بـ350 جنيهًا.

وتابع: «هناك حجم «24 x 6 x 11.5» ويباع الـ1000 طوبة منه بـ650 جنيهًا، كما يوجد من هذا الحجم أيضًا (دبل أو بلوك) ويباع الـ1000 طوبة منه بـ1300 جنيه»، وبالنسبة للحجم الأول فكان يباع بـ400 جنيه، بينما الثانى فبلغ سعره فيما سبق 950 جنيها».