ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب متفاوتة فى الشهر الحالى مقارنة بسابقه

محمود محسن ارتفعت أسعار مواد البناء فى شهر مارس الحالى بنسب متفاوتة مقارنة بشهر فبراير الماضى، إذ ارتفع طن الحديد بنسبة تراوحت بين 10 و%15، فيما قفز سعر طن الأسمنت %50، فى حين شهدت أسعار الطوب الأسمنتى ارتفاعًا أيضًا بنسبة…

محمود محسن

ارتفعت أسعار مواد البناء فى شهر مارس الحالى بنسب متفاوتة مقارنة بشهر فبراير الماضى، إذ ارتفع طن الحديد بنسبة تراوحت بين 10 و%15، فيما قفز سعر طن الأسمنت %50، فى حين شهدت أسعار الطوب الأسمنتى ارتفاعًا أيضًا بنسبة %10 تقريبًا.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن سعر طن الحديد تراوح بين 13300 و13600 جنيه “سعر المستهلك”، موضحًا أن الأسعار كانت تقل عن ذلك خلال الشهر الماضى، إذ بلغ سعر الطن 12100 جنيه تقريبًا.

وأضاف الزينى أن ارتفاع سعر طن الحديد يرجع إلى ارتفاع فى سعر خامة البليت، بالإضافة إلى رغبة المُنتج فى تعظيم أرباحه، مضيفًا أن خامة البليت زادت 15 دولارًا فى السوق العالمية.

ولفت إلى أن سعر طن الحديد يجب ألا يتعدى 12500 جنيه، مشيرا إلى أن السعر العالمى للطن يبلغ 600 دولار.

وبسؤاله عن توقعاته لسعر الطن فى الفترة المقبلة، أوضح الزينى أن ذلك يتوقف على سعر الخامات فى السوق العالمية، فضلا عن القرارات التى سوف تتخذها الحكومة فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه فى حال إلغاء الحكومة لرسوم الإغراق سوف يقل طن الحديد 1500 جنيه تقريبًا.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الطن العام الماضى فى نفس الفترة الزمنية الحالية تراوح بين 8000 و8500 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء أن سعر طن الأسمنت بلغ 1250 جنيهًا “سعر المستهلك”، لافتا إلى أن الأسعار –الشهر الماضى- تراوحت بين 850 و880 جنيها.

وأوضح الزينى أن الزيادة فى سعر طن الأسمنت غير مبررة، رغم توقف مصنعين فى سيناء، نظرًا للعمليات التى يقوم بها الجيش فى سيناء.

وتوقع الزينى تراجع سعر الأسمنت فى الفترة المقبلة، بسبب افتتاح أكبر مصنع فى العالم للأسمنت خلال الشهر الحالى، والذى سوف تمتلكه القوات المسلحة باستثمارات قُدرت بمليار يورو، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستكون 40 ألف طن فى اليوم.

ويرى الزينى أن سعر طن الأسمنت سوف يتراجع بنسبة %30 فى الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تصل النسبة %50 فيما بعد.

يشار إلى أن أسعار طن الأسمنت سجلت فى 2017 “نفس الفترة الزمنية الحالية” من 650 إلى 700 جنيه.

ومن جانبه، قال مسعد الشاذلى، رئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية الإنتاجية لمصانع مواد البناء، إن أسعار الطوب الأسمنتى ارتفعت خلال الشهر الحالى عن الشهر الماضى، موضحًا أن هناك أكثر من حجم للطوبة ومن ثم تختلف الأسعار.

وأضاف الشاذلى أن حجم “20 x 5.5 x 11” يباع الـ1000 طوبة منه بـ700 جنيه، بينما الشهر السابق كان السعر 650 جنيها، وهناك حجم “24 x 12 x 6” ويباع الـ1000 طوبة منه بـ1000 جنيه، فيما تراوح سعره الشهر الماضى بين 900 و930 جنيها، ويوجد أيضًا حجم “24 x 12 x 12” ويباع الـ1000 طوبة منه بـ2200 جنيه، بينما بلغ سعره الشهر الماضى 2000 جنيه.

وأشار إلى أن هناك نوعًا آخر من الطوب وهو الطفلى، لافتا إلى أن هناك أيضًا أكثر من حجم للطوبة، وأن كل حجم له سعره.

وأوضح أن غالبية الطلب على الحجم “20 x 5.5 x 11″، ويبلغ ثمن الـ1000 طوبة 300 جنيه خلال الشهر الحالى، مضيفًا أن السعر يضاف إليه تكلفة النقل، وتختلف تكلفة النقل من مكان لآخر، فمسافة النقل هى التى تُحدد التكلفة، كما أن السعر سالف الذكر لم يتغير عن الشهر السابق.

وأضاف الشاذلى أن حجم “20 x 5.5 x 11″، يوجد منه (دبل أو بلوك) ويباع الـ1000 طوبة منه بـ700، وقد تصل إلى 750 جنيها.

وأشار إلى أن هناك حجما آخر وهو “22 x 5.5 x 11.5” ويباع الـ1000 طوبة منه بـ330 وقد يصل السعر إلى 350 جنيهًا.

وأضاف أن هناك حجم “24 x 6 x 11.5” ويباع الـ1000 طوبة منه بـ450 – 500 جنيه، مشيرًا إلى أنه يوجد منه أيضًا (دبل أو بلوك) ويباع الـ1000 طوبة من 1100 إلى 1150 جنيهًا.

ولفت الشاذلى إلى أن أسعار الطوب ارتفعت %50 تقريبًا عن بداية العام الماضى، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود “بنزين وسولار ومازوت”، علاوة على ارتفاع أسعار الكهرباء.

يُذكر أن قررت الحكومة فى نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات.