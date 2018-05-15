- الصناعات الغذائية: الأسواق مليئة بالأصناف البديلة.. وعلى المواطنين الاستفادة بمعارض أهلا رمضانالصاوي أحمد وأحمد اللاهونى:ارتفعت أسعار بعض أصناف المكرونة بشكل طفيف بسبب زيادة معدلات الإقبال على الشراء وصعود الأرز.وكشفت جولة قامت بها "المال" على بعض الأسواق في محافظة الجيزة ارتفاع أسعار مكرونة

– الصناعات الغذائية: الأسواق مليئة بالأصناف البديلة.. وعلى المواطنين الاستفادة بمعارض أهلا رمضان



الصاوي أحمد وأحمد اللاهونى:

ارتفعت أسعار بعض أصناف المكرونة بشكل طفيف بسبب زيادة معدلات الإقبال على الشراء وصعود الأرز.

وكشفت جولة قامت بها “المال” على بعض الأسواق في محافظة الجيزة ارتفاع أسعار مكرونة “الملكة” و”حواء” بقيمة 25 قرشًا للعبوة 500 جرام لتصل لـ3.75 جنيه بدلا من 3.5 جنيه، كما ارتفعت “السائبة” لتتراوح بين 5 و6 جنيهات حسب الصنف والمنطقة.

وأرجع تجار، ارتفاع أسعار المكرونة إلى عدة أسباب أبرزها شدة الإقبال على الشراء بمناسبة قرب شهر رمضان من جانب وأيضا صعود أسعار الأرز – السلعة البديلة للمكرونة.

وارتفعت أسعار الأرز في التجزئة خلال اليومين الماضيين، بين جنيه و2 جنيه بسبب تقليص مساحة الزراعة وأيضا وجود سياسة لتعطيش السوق من قبل بعض التجار.

من جهته، قال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن السوق ملىء بأصناف مختلفة من المكرونة وصعود بعضها لن يؤثر على القوى الشرائية للمواطنين طالما أمامه بديل بسعر مناسب.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية فى تصريحات لـ “المال”، أن الشركات تتنافس فيما بينها لتحقيق أكبر نسبة مبيعات من خلال المشاركة بمعارض أهلا رمضان، الممتلئة بالسلع التى يحتاجها كل منزل بأسعار مخفضة، وعلى المواطنين الاستفادة منها.