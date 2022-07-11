ارتفاع أسعار لحوم الأضاحى.. برلماني يتقدم بسؤال لوزارة الزراعة عن أسباب زيادتها 30%

تقدم محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه بسؤال برلماني موجه إلى وزير الزراعة، عن أسباب أرتفاع أسعار لحوم الأضاحي، حيث ارتفعت بنسبة 30%، خلال موسم عيد الأضحى الحالي، مقارنة بالمواسم الماضية.

وقال “الصمودي”، إنه من اللافت للانتباه إن الإقبال محدود على شراء الأضاحي هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، حيث إن ارتفاع الأسعار أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلك، وبالتالي انعكس ذلك على تراجع الطلب.

وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن حالة الركود سيطرت على أسواق الأضاحى الحية بشكل واضح، ويرجع السبب فى ذلك لارتفاع أثمان الأضاحى القائمة، وذلك بنسب تصل إلى 30% عن نظيرتها فى العام الماضى.

وكشف، أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو، واللحوم البقرى ما بين 170 إلى 200، والجملي 130 إلى 140 جنيها للكيلو، والضأن بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن هناك سمة ظهرت جليًا في أسواق الأضاحي هذا العام، وهي عزوف الكثيرين عن شراء الأضاحي الحية، وكذلك لجوء البعض من الراغبين فى شراء الأضاحى للمشاركة مع آخرين فوق العدد المعتاد، فبدلا من الضأن والماعز الذي كان يجزى عن فرد، أصبح هناك مشاركة بين فردين فى رأس واحد، وبدلًا من الأبقار والجاموس والإبل التي كانت تجزى الرأس عن 7 أفراد أصبحت المشاركة فيها بين 10 أشخاص.

وطالب النائب محمد سعد الصمودي، في نهاية سؤاله، الرد كتابيًا من جانب وزارة الزراعة عن الأسئلة التالية؛ ما الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم أسعار لحوم الأضاحي هذا العام؟، وما دور وزارة الزراعة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة؟