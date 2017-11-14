ارتفاع أسعار شيري تيجو للمرة الثانية خلال أسبوعين

أحمد شوقي رفعت شركة جي بي أو غبور وكيل العلامة الصينية شيري سعر طراز "تيجو" بواقع 2000 جنيه ليصل سعرها الرسمي إلى 231.5 ألف جنيه مقابل 229.5 ألف حاليا. وأوضح أحد موزعي جي بي أوتو غبور أنه سيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الاربعاء الموافق 15 نوفمبر 2017؛ وفق التعليمات الصادرة عن الوك

أحمد شوقي

رفعت شركة جي بي أو غبور وكيل العلامة الصينية شيري سعر طراز “تيجو” بواقع 2000 جنيه ليصل سعرها الرسمي إلى 231.5 ألف جنيه مقابل 229.5 ألف حاليا.

وأوضح أحد موزعي جي بي أوتو غبور أنه سيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من غد الاربعاء الموافق 15 نوفمبر 2017؛ وفق التعليمات الصادرة عن الوكيل إلى شبكة موزعيه أمس 13 نوفمبر. ولم تشمل الزيادات السيارة شيري إنفي.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ترتفع فيها أسعار شيري تيجو بعد الزيادة التي أقرها الوكيل بداية الشهر الجاري؛ والتي تضمنت رفع أسعار السيارة بواقع 2000 جنيه لتصل 229.5 ألف جنيه مقابل 227.5 ألف جنيه؛ بنسبة ارتفاع 0.9%، بالإضافة إلى رفع أسعار شيري إنفي بواقع 5 آلاف جنيه لتصل إلى 155 ألف جنيه مقابل 150 ألف بنسبة ارتفاع 3.3%.

ويقول موزع جي بي غبور أوتو إن هذه الزيادة تأتي تحت ضغط نقص المعروض من سيارات شيري في السوق نتيجة لتخفيض التوريدات من جانب الوكيل. وأشار إلى أن السيارات تباع في السوق فعليا بأعلى من سعرها بما يصل إلى 5 آلاف جنيه لشيري تيجو وما يتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه لشيري إنفي.

ولفت الموزع إلى أن الوكيل قام أكثر من مرة خلال الأسابيع القليلة الماضية برفع الأسعار رغبة في الوصول لسعر عادل للسيارة مع مطلع العام المقبل؛ بعد التكاليف الإضافية التي تكبدتها الشركات بعد تعويم الجنيه؛ سواء فيما يتعلق بتدبير العملة الأجنبية لفتح الاعتمادات المستندية لسداد مستحقات الشركات الأم أو لسداد الرسوم الجمركية المقدرة بالدولار الجمركي الذي تضاعفت قيمته.

وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات العلامة الصينية شيري تراجعت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 4419 سيارة فقط مقابل 6062 سيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي؛ بتراجع يصل إلى 1643 وحدة بنسبة انخفاض تقارب 27.1% وفق أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”