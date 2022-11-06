ارتفاع أسعار شاي ليبتون بكافة أنواعه بزيادة من 50 قرشاً إلى 5 جنيهات

ارتفعت أسعار شاي ليبتون في السوق المصري، بمتوسط ما بين نصف جنيه وحتي 5 جنيهات للعبوة الواحدة بعد تحرك أسعار الدولار امام الجنيه في البنوك المحلية ، وبعد اعلان عدد من المصانع عن زيادة أسعار السلع الغذائية على مدار الشهر الجاري.

وحصلت المال على منشور بالزيادة الجديدة في أسعار شاي ليبتون الخرز والناعم وزن 250 جراما، من 35 جنيها إلى 37 جنيها، بنسبة زيادة بلغت نحو جنيهين في العبوة الواحدة.

وتنشر المال الأسعار الكاملة لشاي ليبتون بعد الزيادات ، حيث تم رفع أسعار عبوات شاي ليبتون ناعم عبوة 40 جرام لتسجل 7 جنيهات بدلاً من 6.5 جنيهات ، فيما زادت قيمة العبوة وزن 100 جرام ناعم من 15 إلى 16 جنيهاً للعبوة الواحدة.

وارتفع سعر شاي ليبتون خرز وزن 250 جرام ليسجل 42 جنيهاً بدلا من 38 جنيهاً بزيادة قدرها 4 جنيهاًت ، وبلغ سعر العبوة ليبتون خرز وزن 100 جرام حوالي 20 جنيهاً بدلاً من 18 جنيهاً قبل الزيادة.

فيما قفز سعر عبوة شاي ليبتون ناعم وزن 400 جرام لحوالي 51 جنيهاً بدلاً من 46 جنيهاً بزياده قدرها 5 جنيهات للعبوة الواحدة.

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن الزيادات الجديدة تم تطبيقها وتباع تلك العبوات بالأسعار الجديدة للمستهلك ، موضحاً ان الزيادات ترجع لأسعار الدولار الأخيرة.

وتوقع المنوفي، أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة الموانئ المصرية ستكون هناك وفرة في السوق، خاصة أن السلع الغذائية مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.

وشهد سعر الدولار اليوم الأحد 6-11-2022 مقابل الجنيه المصرى في نهاية التعاملات البنكية ارتفاعا في الشراء والبيع ببعض البنوك، واستقرارا في أخرى، ووصل متوسط سعر الصرف إلى 24.20 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى.