ارتفاع أسعار شاي العروسة 8 جنيهات للعبوة 250 جرام

كشف حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الاسكندرية التجارية ، عن ارتفاع أسعار شاي العروسة بواقع 8 جنيهات للعبوة 250 جرام بداية من اليوم 18 ابريل 2023.

شاي العروسة

وأضاف المنوفي لـ “المال” أن أسعار العبوة 250 جرام ارتفعت لتسجل 45 جنيهاً ، بدلاً من 37 جنيهاً للعبوة خلال الفترة الماضية في الأسواق ، موضحاً أن تلك الأسعار تجارية وليست للمستهلك.

وأوضح المنوفي أن تلك الزيادات تأتي في ظل الركود الكبير في حركة البيع والشراء في الوقت الحالي بالتزامن مع انشغال الجميع بمستلزمات شهر رمضان والأعياد والمدارس وغيرها.

وأكد أن تلك الزيادات غير مبررة وستؤثر بشكل أكبر على السوق وحركة الطلب من جانب المستهلكين.