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ارتفاع أسعار سيارات «كيا سبورتاج».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 434.9 إلى 554.9 ألف جنيه
أحمد عوض 4:35 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 4:35 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

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أرسلت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «كيا» في مصر، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «كيا سبورتاج» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «كيا»، صعدت أسعار طرازات «سبورتاج» الفئة الأولى «LX CAM» إلى 434.9 ألف جنيه، بدلًا من 424.9 ألفًا سابقًا.

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وارتفعت أسعار سيارات «سبورتاج» الفئة الثانية «LX FO» إلى 479.9 ألف جنيه، مقابل 469.9 ألفًا.

وقدرت طرازات «سبورتاج» الفئة الثالثة « HL Plus» بسعر 514.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 504.9 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «سبورتاج» الفئة الرابعة «T/L»إلى 554.9 ألف جنيه، بدلًا من 544.9 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «سبورتاج» الفئة الخامسة «TL Plus Black Edition» بنحو 559.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 549.9 ألفًا.

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ينتمى طراز «كيا سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 11.1 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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