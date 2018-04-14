ارتفاع أسعار رحلات العمرة يحرك التضخم الشهري خلال مارس

سيد بدر أرجع البنك المركزي، زيادة التضخم العام والأساسي الشهري 0.7% و1%، خلال مارس الماضي، مقابل 0.3% و0.4%، خلال فبراير، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، وارتفاع تكلفة رحلات العمرة. وأشار في تحليله الشهري للتضخم، إلى أن…

سيد بدر

أرجع البنك المركزي، زيادة التضخم العام والأساسي الشهري 0.7% و1%، خلال مارس الماضي، مقابل 0.3% و0.4%، خلال فبراير، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، وارتفاع تكلفة رحلات العمرة.

وأشار في تحليله الشهري للتضخم، إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال مارس 2018، جاء نتيجة الارتفاع الموسمي لأسعار الخضروات الطازجة، وكذا بعض السلع الغذائية الأساسية وخاصة الدواجن والأسماك، بينما ظلت باقي أسعار السلع الغذائية دون تغيير .

وسجلت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة زيادة بنسبة 4.24% و2.08% على الترتيب خلال الشهر الماضي، ليساهما مجتمعين بنسبة 0.46 و0.05 نقطة في المعدل الشهري للتضخم العام، بينما سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا بلغ 5.3% لتساهم بنسبة 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وخلال الشهر الماضي، سجلت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية زيادة بنسبة 5.07% لتساهم 0.17 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، بينما استقرت أسعار اللحوم الحمراء والسلع الغذائية الأخرى، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل 0.47% نتيجة لارتفاع أسعار رحلات العمرة لتساخم بنسبة 0.1 نقطة في المعدل الشهري للتضخم العام، وشهدت السلع الاستهلاكية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.07 نقطة مئوية.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام للحضر في مارس 2018 للشهر الثامن على التوالي ليسجل 13.3% مقابل 14.4% في فبراير 2018، وذلك بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوي ٣٣٫٠%، وبالتالي، فقد سجل المعدل السنوى للتضخم العام في مارس 2018 أدنى مستوى له منذ مايو 2016.

ويتسق المعدل السنوى للتضخم العام مع توقعات البنك المركزي، ومع تحقيق المعدل المستهدف والبالغ 13±) 3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.

وفي ذات الوقت انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس للشهر الثامن على التوالي ليسجل 11.6% مقابل 11.9% في فبراير 2018، ليسجل أقل مستوى له منذ أبريل 2016، وقد دعم هذا الانخفاض تقیید الأوضاع النقدية الحقيقية، كما ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر ٢٠١٧ في تسارع وتيرة انخفاض المعدل السنوي للتضخم.