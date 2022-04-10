اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار خامات الأعلاف اليوم الأحد 10-4-2022.. والذرة الرومانية بديلة عن الأوكرانية

أسعار خامات الأعلاف تواصل الجنون في الأسواق
الصاوي أحمد 1:51 م, الأحد, 10 أبريل 22 1:51 م, الأحد, 10 أبريل 22

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واصلت أسعار خامات الأعلاف جنونها اليوم الأحد 10-4-2022 وسجل طن الذرة الصفراء الأرجنتيني زيادة 80 جنيها ليسجل 7660 جنيها، وسعر الذرة الروماني 7420 جنيها بزيادة 100 جنيه.

وأكد تجار اختفاء الذرة الأوكرانية ودخول الأصناف الرومانية بدلا منها ، وارتفعت أسعار كسب الصويا المحلي بروتين 46% بقيمة 200 جنيه مسجلا 11850 جنيها بدلا من 11650 جنيها، حيث تدخل الذرة والصويا في تصنيع الأعلاف النهائية.

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وأضاف التجار أن سعر طن الصويا المحلية بروتين 44% ارتفع أيضا بقيمة 200 جنيه مرة أخرى ، مسجلا 11450 جنيها بدلا من 11250 جنيها ، وصويا فول فات بذرة مستوردة سجل 16000 ، وصويا فول فات بذرة محلى 14500 جنيه.

وكشف التجار أن سعر صويا هاي فات 43% بذرة مستوردة سجل الطن 15000 جنيه، وصويا هاي فات 43% بذرة محلي 13500 جنيه.

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وأشار التجار أن سعر كسب عباد المستورد سجل 8800 جنيها، وسجل دي ج دي جي DDGs الأمريكي ليسجل 9500 جنيه، كما انخفض سعر طن الردة المحلية بنحو 100 جنيه مسجلا 5000 جنيه بدلا من 5100 جنيه.

وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المستورد 18900 جنيه، والجيلوتين المحلي 18600 جنيه ، والجلوتوفيد المحلي 7000 جنيه بتراجع 200 جنيه.

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وذكر التجار أن سعر الأعلاف الجاهزة مستقرة ، وسجل طن علف البادي 10400 جنيه ، وعلف نامي 10250 جنيها، وعلف ناهي 10200 جنيه وعلف بادي نامي 10000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر طن علف بياض بروتين 14٪ سجل 8650 جنيها ، وبياض 16% سجل 8850 جنيها، وبياض 18% سجل 9050 جنيها.

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بقلم الصاوي أحمد

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