ارتفاع أسعار تونة ماريو في الأسواق ما بين 1.85 - 3 جنيهات للعبوة

سجلت أسعار تونة ماريو اليوم الأربعاء 16-11-2022 ارتفاعًا جديدًا في السوق المحلية بمتوسط ما بين 1.85 إلى 3 جنيهات للعبوة الواحدة؛ على خلفية ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه لما يقارب 24.4 جنيه في البنوك المحلية، وبعد إعلان عدد من المصانع زيادة أسعار السلع الغذائية على مدار الشهر الحالي.

وعلمت “المال” من حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن سعر تونة ماريو واصل ارتفاعه مجددًا بعد إعلان شركة تونة صن شاين ارتفع أيضًا بمتوسط ما بين نصف جنيه إلى 2.5 جنيه للعبوة الواحدة.

وأوضح رئيس شعبة البقالة أن أسعار تونة ماريو 140 جرامًا مفتتة، ارتفع بحوالي 2 جنيه، لتسجل العبوة 14.25 جنيه، بدلًا من 12.25 جنيه في السوق المصرية، بزيادة قدرها نحو 1.85 جنيه، بزيادة متوسط 70 جنيهًا فى الكرتونة.

كما ارتفع سعر تونة ماريو 140 جرامًا “قطع حار”، ارتفعت بنحو 3 جنيهات، لتسجل مستوى 22 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا للعبوة، فيما ارتفع أسعار تونة ماريو وزن 140 جرامًا “قطع عادية” لتباع بسعر 23.5 جنيه للعبوة للمستهلك.

وأضاف المنوفي، لـ”المال”، أن الزيادات الجديدة تم تطبيقها وتُباع تلك العبوات بالأسعار الجديدة للمستهلك، موضحًا أن الزيادات ترجع لأسعار الدولار الأخيرة،

موضحًا أنه مع بدء الإفراج الجمركي عن بعض البضائع خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة الموانئ المصرية ستكون هناك وفرة في السوق،

خاصة أن السلع الغذائية مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، ومن ثم من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.