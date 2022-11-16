ارتفاع أسعار تونة صن شاين بزيادة تصل إلى 2.5 جنيه للمرة الثانية خلال نوفمبر

شهدت أسعار تونة صن شاين ارتفاعا جديدا هو الثاني خلال شهر نوفمبر الجاري بكل أنواعها داخل السوق المصرية، بمتوسط ما 2 إلى 8.40 جنيه للعبوة الواحدة ومتوسط زيادة للكرتونة ما بين 27 إلى 122 جنيهاً للكرتونة، وما بين نصف جنيه إلى 2.5 جنيه للعبوة الواحدة، على خلفية ارتفاع أسعار الدولار امام الجنيه في البنوك المحلية، وبعد إعلان عدد من المصانع عن زيادة أسعار السلع الغذائية على مدار الشهر الجاري.

وحصلت «المال» على منشور بالزيادة الجديدة في أسعار تونة صن شاين حيث ارتفعت كرتونة صن شاين قطع وزن العبوة 200 جرام بنحو 102 جنيه للكرتونة التى تحتوي على 48 عبوة لتسجل الكرتونة 1484 جنيهاً ، فيما تباع العبوة بسعر 34 جنيهاً بالسعر الجديد بدلاً من 32 جنيهاً بزيادة 2 جنيهات للعبوة.

صن شاين

وقال حازم المنوفي حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية أن سعر تونة صن شاين ارتفع سعر الكرتونة قطع وزن 185 جراما بنحو 100 جنيه للكرتونة لتسجل 1396 جنيهاً ، وزيادة نحو 2 جنيهاً للعبوة لتباع بـ 32 جنيهاً للمستهلك.

وقفز سعر الكرتونة قطع حار وزن 185 جرام حار ، بنحو 122 جنيها لتسجل 1418 جنيها ، وارتفع سعر العبوة منها بنحو 2.5 جنيه لتباع بسعر 32.5 جنيه للمستهلك.

وزادت الكرتونه من نوع التونة صن شاين مفتتة عادية وزن 185 جرام بنحو 50 جنيهاً ايضاً لتسجل 785 جنيها للكرتونة ، وارتفعت العبوة منها 1 جنيه لتباع بسعر 18 جنيهاً للمستهلك.

وزاد سعر الكرتونة تونة صن شاين مفتتة وزن 95 جرام للعبوة بنحو 48 جنيهاً للكرتونة التي تحتوي على 48 عبوة لتسجل 480 جنيهاً وبزيادة قدرها جنيها للعبوة الواحدة.

فيما بلغت الزيادة في سعر الكرتونة صن شاين أكسبريس قطعة واحدة وزن 160 جراما للعبوة نحو 98 جنيها لتسجل 1176 جنيهاً ، بزيادة تقارب 2 جنيه للعبوة الواحد لتباع بسعر 27 جنيها للعبوة.

وارتفع سعر كرتونه التونة أكسبريس قطع وزن 150 جراما للعبوة وتحتوي على 48 عبوة ، لتسجل 1089 جنيهاً بزيادة 1.5 جنيه للعبوة لتباع بسعر 25 جنيهاً للمستهلك.

وأضاف المنوفي أن سعر تونة صن شاين أكسبريس مفتتة وزن 150 جراما ارتفع سعر الكرتونة نحو 27 جنيها لتسجل 653 جنيهاً للكرتونة لتباع بنحو 15 جنيهاً للعبوة للمستهلك بزيادة قدرها نصف جنيه.

وأضاف المنوفي لـ “المال” ، أن الزيادات الجديدة تم تطبيقها وتباع تلك العبوات بالأسعار الجديدة للمستهلك ، موضحاً ان الزيادات ترجع لأسعار الدولار الأخيرة ، موضحاً انه مع بدء الافراج الجمركي عن بعض البضائع خلال الفترة المقبلة ، متوقعاً أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة الموانئ المصرية ستكون هناك وفرة في السوق، خاصة أن السلع الغذائية مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.