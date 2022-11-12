ارتفاع أسعار تونة دولفين ما بين 2 إلى 8 جنيهات للعبوة الواحدة

ارتفعت أسعار تونة دولفين بكافة أنواعها داخل السوق المصري، بمتوسط ما 2 إلى 8.40 جنيهاً للعبوة الواحدة ومتوسط زيادة للكرتونة ما بين 80 إلى 400 جنيهاً للكرتونة ، وذلك بعد تحرك أسعار الدولار امام الجنيه في البنوك المحلية ، وبعد اعلان عدد من المصانع عن زيادة أسعار السلع الغذائية على مدار الشهر الجاري.

وحصلت المال على منشور بالزيادة الجديدة في أسعار تونة دولفين حيث ارتفعت كرتونة دولفين قطع وزن العبوة 200 جرام بنحو 230 جنيه للكرتونة التى تحتوي على 48 عبوة لتسجل الكرتونة 1440 جنيهاً بدلاً من 1210، فيما تباع العبوة بسعر 30 جنيهاً بالسعر الجديد بدلاً من 25.2 جنيهاً تقارب 5 جنيهات للعبوة.

الأسعار الجديدة بعد زيادة تونة دولفين

وتنشر المال الأسعار الكاملة لسعر تونة دولفين حيث ارتفع سعر الكرتونة حار وزن 200 جرام بنحو 230 جنيهاً للكرتونة لتسجل 1450 جنيهاً ، وزيادة نحو 4.8 جنيهاً للعبوة.

وقفز سعر الكرتونة وزن 170 جرام حار بنحو 400 جنيه لتسجل 1600 جنيه ، وارتفع سعر العبوة منها بنحو 8.30 جنيهاً ، وزادت الكرتونه من نوع التونة بارد وزن 170 جرام بنحو 400 جنيهاً ايضاً لتسجل 1590 جنيها بزيادة 8.40 قرشاً للعبوة الواحدة.

وزاد سعر الكرتونة دولفين قطع وزن 150 جرام للعبوة بنحو 145 جنيهاً للكرتونة التي تحتوي على 48 عبوة لتسجل 1110 جنيهاً بدلاً من 965 جنيهاً للكرتونة، وبزيادة قدرها 3 جنيه للعبوة الواحدة ، فيما بلغت الزيادة في سعر الكرتونة التونة المفتتة بنحو 80 جنيه للكرتونة لتسجل 725 جنيهاً بدلاً من 645 جنيهاً والتى تضم عبوات وزن الواحدة 140 جرام ، بزيادة تقارب 2 جنيهاً للعبوة الواحدة.

وارتفع سعر كرتونه التونة وزن 200 جرام للعبوة مفتتة بنحو 175 جنيها.

من جانبه قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن الزيادات الجديدة تم تطبيقها وتباع تلك العبوات بالأسعار الجديدة للمستهلك ، موضحاً ان الزيادات ترجع لأسعار الدولار الأخيرة.

وتوقع المنوفي ف تصريحات لـ “المال” بدء الافراج الجمركي عن بعض البضائع خلال الفترة المقبلة ، متوقعاً أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة الموانئ المصرية ستكون هناك وفرة في السوق، خاصة أن السلع الغذائية مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.