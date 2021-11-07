ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس 54% مقارنة بالعام الماضي

ارتفعت أسعار تقاوي البطاطس المتداولة في السوق موسم (2021-2022) بنسبة 54%مقارنة مع العام الماضي مدفوعة بموجة التضخم العالمية وارتفاع سعر السوق في مصر والعالم .

وعلمت “المال” أن سعر تداول البطاطس اسبونتا بلغ 18500جنيه للطن تجزئة، وجملة 18000جنيه، مقابل سعر الموسم المقابل، الذي تراوح بين 11 إلي 12 ألف جنيه للطن، بزيادة أكثر من الضعف، ويتم زراعة التقاوي في الفترة المقبلة والحصاد في مايو المقبل.

يذكر أن سعر تداول البطاطس المخصصة للطهي انخفض إلي بين 6000 إلي 7000 جنيه للطن مقابل 9000 جنيه الأسبوع الماضي نتيجة طرح إنتاج عروة المنيا الخريفية، وسط توقعات بتماسك الأسعار نتيجة انخفاض إنتاجها في الفدان إلي 4 أطنان فقط.

وأكد تجار في سوق العبور أن أسعار البطاطس الجديدة بالدقهلية والمنيا تتراوح من 6500 إلى 7500، والفدان ينتج 4 أطنان.

أضاف التجار أنه مع تغيير المناخ تأخر طرح عروة البطاطس الجديدة لمدة 15يوما بسبب الحر، زيادة عن كل عام، مع سوء إنتاج الفدان وعدم انتظام النضج بشكل كامل وسواد الثمار .

وأكدت وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الحجر الزراعي أن حجم صادرات البطاطس حتي الآن سجلت 700 ألف طن .

وتوقعت جمعية منتجي البطاطس انخفاض المساحة المنزرعة في مصر من 400 ألف فدان إلي 380 ألف فدان في الموسم المقبل، نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة مثل التقاوي، وارتفاع مردود القمح المنافس الأكبر للمحصول في الشتاء .