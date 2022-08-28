ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس إلى 10 آلاف جنيه للطن في العروة الخريفية

شهدت أسعار تقاوي البطاطس صعودا في الأسواق، ما ألقى بظلاله على تكاليف زراعة العروة الخريفية التي يتم زراعتها حاليا حيث سجلت 65 ألف جنيه للفدان ويتراوح سعر الطن بين 8 إلى 10 آلاف جنيه مع احتياج الفدان لطن تقاوى وهي أسعار أعلي من العام الماضي بشكل طفيف، وتصل المساحة المتوقعة منها 50 ألف فدان من جملة 400 ألفا تزرع طوال العام.

ويتراوح سعر كيلو البطاطس للمستهلك من 6 إلى 10 جنيهات بعد أن كانت بـ8 جنيهات فقط وتزرع البطاطس الخريفية في أغسطس وسبتمبر من كل عام وتجمع في نوفمبر إلى ديسمبر من كل عام وتعتمد على تقاوي محلية محفوظة لدى بعض أصحاب الثلاجات.

وأكد عدد من تجار جملة البطاطس بسوق العبور أن سعر أفضل الأنواع الممتازة من البطاطس لدى التجار من 6 جنيهات إلى 6.5 جنيه جملة.

وأضاف التجار أن سبب زيادة سعر البطاطس هو دخول الموسم الزراعي الذي يتطلب سحب كميات كبيرة من السوق، خلال الفترة الحالية حتى نوفمبر المقبل، وتتزامن من حلول عروتين /فصلين زراعيين الاولى تسمى العروة الخريفية الجارى زراعتها حاليا، ثم تليها العروة الشتوية تزرع فى نوفمبر المقبل، وهما على مساحة 200 ألف فدان، كما أدى استمرار وباء كورونا إلى زيادة الطلب العالمي عليها.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين لـ«المال» أن ارتفاع اسعار البطاطس محليا حاليا يرجع لزيادة التصدير فضلا عن سحب كميات من البطاطس كتقاوي حاليا، كما أدى سوء الاحوال الجوية لتراجع إنتاجية البطاطس حاليا وارتفاع سعرها.

وأضاف أنه خلال العروتين الحالية والمقبلة سوف يتم استهلاك كميات كبيرة من الكميات فى الثلاجات،حيث تتطلب العروة الخريفية الحالية والعروة الشتوية المبكرة فى نوفمبر كميات كبيرة من البطاطس حيث تصل مساحاتهما معا إلى 200 ألف فدان وهما يزرعان بتقاوي محلية.

وأوضح نقيب الفلاحين أن العروة الرئيسية الصيفية التي تزرع فى يناير وتجمع فى مايو تعتمد على التقاوي الأوروبية وستكون بمساحة 200 ألف فدان في الموسم المقبل 2022.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية أن إنتاجية محصول البطاطس من الموسم الصيفي الماضي بلغت مليوني طن ديسمبر – مايو 2022.

وأكد التقرير أنه تم زراعة العروة الصيفية بحوالي 130 ألف فدان، الغالبية العظمى من المساحة تم زراعتها في الفترة من 1 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022، وبلغت إنتاجية الفدان في المتوسط من 14 إلى 17 طنا.

وأضاف التقرير أن متوسط الإنتاج الإجمالي من المحصول خلال العروة الصيفية سجل مليوني طن تم حصادها في الفترة من 20 أبريل إلى 30 مايو 2022 .

وتوقع عدد من التجار ارتفاع أسعار البطاطس خلال سبتمبر المقبل مع زيادة وتيرة التصدير لأعلى مستوى لها، في ظل تراجع معدلات التصدير المرتفعة مع صعوبات الانتاج في اوربا وتذبذب الصادرات منها.