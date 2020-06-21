ارتفاع أسعار تأمين المسئوليات بنسبة 26% الربع الأول من العام الجاري (جراف)

ارتفاع أسعار تأمينات الحوادث إلى 5% خلال الربع الأول من العام الجار

ارتفعت أسعار تأمين المسئوليات على مستوى العالم بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 مقابل 18% خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك وفقا لتقرير شركة مارش لإدارة المخاطر ووساطة التأمين.

وأظهر التقرير أن معدل ارتفاع أسعار تأمينات المسئوليات بلغ 10% خلال الربع الثانى من 2019، فيما بلغ نمو الأسعار 14% خلال الربع الثالث من 2019، وبذلك يكون فرع تأمين مخاطر المسئوليات هو الأعلى نموا من حيث الأسعار من بيع باقى أنواع وفروع التأمين الأخرى التى ضمت تأمينات الممتلكات وتأمينات الحوادث .

الجراف التالي يوضح تطور أسعار تأمينات المسئوليات حتى الربع الأول من العام الجاري 2020 (النسبة مئوية %).

أسعار تأمين المسئوليات الأعلى ارتفاعا بين باقي الأنواع

وأشار التقرير بجانب ارتفاع أسعار تأمين المسئوليات إلى ارتفاع أسعار تأمينات الحوادث عالميا إلى 5% خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، فيما بلغ ارتفاع أسعار تأمين الحوادث 2% خلال الربع الثاني من عام 2019، وهي نفس نسبة ارتفاع أسعار فرع تأمينات الحوادث خلال الربع الثالث من عام 2019، فيما بلغ معدل ارتفاع أسعار تأمينات الحوادث 3% خلال الربع الرابع من العام الماضى 2019.

الجراف التالي يوضح تطور أسعار تأمينات الحوادث حتى الربع الأول من العام الجاري 2020 (النسبة مئوية %).

وتنشط مارش في أكثر من 130 دولة، ولديها مجموعة من الخبراء في كل جانب من جوانب المخاطر والوساطة، بهدف مساعدة العملاء على توقع وقياس المخاطر ومواجهتها، عبر إيجاد الحلول التأمينية المناسبة للتغلب على تلك المخاطر وترويضها.

نسبة 15% ارتفاعا في أسعار تأمينات الممتلكات

ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار تأمينات الممتلكات على مستوى العالم بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجارى 2020، مقابل 13% ارتفاعا فى أسعار تأمينات الممتلكات خلال الربع الرابع من العام الماضى 2019، وكان ارتفاع أسعار تأمين الممتلكات بلغ 8% خلال الربع الثانى من العام الماضى 2019، فيما بلغ معدل ارتفاع أسعار التأمين على الممتلكات 10% خلال الربع الثالث من العام الماضى 2019.

الجراف التالي يوضح تطور أسعار تأمينات الممتلكات حتى الربع الأول من العام الجارى 2020 (النسبة مئوية %).