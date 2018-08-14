ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضراوات والفاكهة

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى بعض السلع، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 28 جنيها، بدلا من 24 والفلفل الرومى 5، والبصل والطماطم تتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات. وأكد تجار تجزئة فى الأسواق، أن سعر…

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى بعض السلع، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 28 جنيها، بدلا من 24 والفلفل الرومى 5، والبصل والطماطم تتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وأكد تجار تجزئة فى الأسواق، أن سعر الكوسة مستقر عند 8 جنيهات، والبامية 13 الخيار 6.5، والليمون 10 والثوم الأبيض 8، والثوم الأحمر 10، والباذنجان العروس يتراوح بين 3 إلى 5، والبلدى جنيهان، الملوخية 2 جنيه للربطة والجزر 4 إلى 7 جنيهات.

وواصلت الفاكهة ارتفاعها وبلغ سعر الموز البلدى 15 جنيها والتفاح 15، والعنب البناتى 10، والكانتالوب 6.5، والتين 15، والكمثرى 15، والمانجو السكرى 12، والجوافة 10 والزبدية 25 جنيها.