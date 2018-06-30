اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار والفاكهة

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت، ارتفاعا فى بعض الأصناف، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5  إلى 3.5 جنيه بسوق التجزئة بدلا من 2 مؤخرا طبقا لتجار تجزئة فى الجيزة. وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي…

1:38 م, السبت, 30 يونيو 18 1:38 م, السبت, 30 يونيو 18

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الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت، ارتفاعا فى بعض الأصناف، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5  إلى 3.5 جنيه بسوق التجزئة بدلا من 2 مؤخرا طبقا لتجار تجزئة فى الجيزة.

وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي بـ 6 جنيهات والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل 4 جنيهات والفاصوليا الخضراء 6 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الليمون 20 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والثوم الأبيض 8 والثوم الأحمر 10 جنيهات والباذنجان العروس يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات والبلدى 2 جنيه والملوخية2جنيه للرابطة والجزر 4 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة وبلغ سعر الموز البلدي 8جنيهات والتفاح ارتفع لـ 15جنيها والعنب 8جنيهات والبطيخ من  15 إلى 25جنيها للواحدة والكانتالوب ارتفع لـ 3.5بدلا من  2.5جنيهات.

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